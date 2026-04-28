Taylor Swift dice que sus canciones no son dedicadas a sus exnovios

Estados Unidos.

La cantante estadounidense Taylor Swift tacha de "raro" el afán de algunos de sus seguidores y de la opinión pública por someter sus letras a "pruebas de paternidad" para adivinar sobre qué expareja está escribiendo, y reivindicó su papel como única creadora de sus éxitos.

"Ese tipo no escribió la canción. Lo hice yo", sentenció la estrella pop durante una entrevista a The New York Times publicada este martes.

Taylor Swift explicó que sus vivencias han dado forma a las historias que cuenta en sus temas, pero también ha usado como fuente de inspiración la mitología, fábulas, libros, películas y personajes inventados.

La autora de éxitos como ‘You Belong With Me’, ‘Shake It Off’ o ‘Love Story’ habló de sus ‘rant bridge’ (un puente musical de desahogo o queja), una herramienta narrativa que utiliza para intensificar la emoción.