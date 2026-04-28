Taylor Swift dice que sus canciones no son dedicadas a sus exnovios

La cantante estadounidense Taylor Swift tacha de "raro" el afán de algunos de sus seguidores y de la opinión pública por someter sus letras a "pruebas de paternidad" para adivinar sobre qué expareja está escribiendo, y reivindicó su papel como única creadora de sus éxitos.
"Ese tipo no escribió la canción. Lo hice yo", sentenció la estrella pop durante una entrevista a The New York Times publicada este martes.
Taylor Swift explicó que sus vivencias han dado forma a las historias que cuenta en sus temas, pero también ha usado como fuente de inspiración la mitología, fábulas, libros, películas y personajes inventados.
La autora de éxitos como ‘You Belong With Me’, ‘Shake It Off’ o ‘Love Story’ habló de sus ‘rant bridge’ (un puente musical de desahogo o queja), una herramienta narrativa que utiliza para intensificar la emoción.
@curiouslymedia Taylor has given her opinion on people who dig a little toooo deep into the meaning of her songs 👀👑 #swiftie #taylorswift #popculture #musicnews ♬ original sound - Curiously
Swift confesó que le encanta escribir este tipo de partes vocales rápidas, detallando que sirven para ver la perspectiva completa y revelar el verdadero cuadro de la historia.
"Quieres que este puente del desahogo transmita con la mayor intensidad posible la emoción que intentas establecer a lo largo de la canción, y quieres que sea una especie de crescendo", anotó.
La multipremiada estrella, de 36 años, también reflexionó sobre cómo, desde muy temprana edad, su amor por cantar y tocar instrumentos la llevó a darse cuenta de que la composición sería un pilar fundamental de su vida.
@nytimes Taylor Swift is obsessive about the “little phonetic things” in her songwriting. She loves alliteration and juxtaposition, and avoids when one word ends and the next begins with the same letter. But much of her process remains a “mystery,” even to her. “I’ve been writing songs for so long,” she told @nytmag, “and they never quite happen exactly the same way. And I still don’t quite understand how it works.” @Taylor Swift is one of The New York Times Magazine’s 30 greatest living American songwriters. #nyt30greatest #AmericanSongwriters #TaylorSwift ♬ original sound - The New York Times
Inspiración en momentos inesperados
Asimismo, Taylor Swift explicó al medio neoyorquino que las canciones pueden llegar de las formas más inesperadas.
Una de ellas es la más espontánea: una melodía que aparece sin aviso, como una intrusión mental, y que debe capturarse de inmediato antes de que se desvanezca.
“Uno de los lugares espontáneos es donde flota hacia a ti como una nube y solo debes tomarlo. Y la canción transpira desde allí”, describió.