¿Zendaya y Sydney Sweeney no se llevan bien? Esto se sabe

Estados Unidos.

Jessica Blair Herman, integrante del elenco de “Euphoria”, desmintió los rumores de una supuesta rivalidad entre sus compañeras de reparto Zendaya y Sydney Sweeney.

Herman, quien interpreta a la vecina de los personajes de Sydney y Jacob Elordi en la tercera temporada, comentó que todos en el set se llevaban bien.

“De verdad que sí”, afirmó. “Y no lo digo por decir”, dijo durante el episodio del lunes de “Good Day New York”.

Herman recalcó que no había ningún drama y añadió: "En realidad, han creado una excelente relación laboral y todos quieren trabajar, venir y hacer su trabajo".

La actriz defendió además a Zendaya, quien interpreta a Rue, y a Sweeney, quien da vida a Cassie, explicando que rara vez comparten escenas.

"Para ser justos, cuando yo estaba allí, no compartían escenas", continuó. "Sus historias son muy independientes, graban en días diferentes y demás".