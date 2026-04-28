¿Zendaya y Sydney Sweeney no se llevan bien? Esto se sabe

Jessica Blair Herman, integrante del elenco de “Euphoria”, desmintió los rumores de una supuesta rivalidad entre sus compañeras de reparto Zendaya y Sydney Sweeney.
Herman, quien interpreta a la vecina de los personajes de Sydney y Jacob Elordi en la tercera temporada, comentó que todos en el set se llevaban bien.
“De verdad que sí”, afirmó. “Y no lo digo por decir”, dijo durante el episodio del lunes de “Good Day New York”.
Herman recalcó que no había ningún drama y añadió: "En realidad, han creado una excelente relación laboral y todos quieren trabajar, venir y hacer su trabajo".
La actriz defendió además a Zendaya, quien interpreta a Rue, y a Sweeney, quien da vida a Cassie, explicando que rara vez comparten escenas.
"Para ser justos, cuando yo estaba allí, no compartían escenas", continuó. "Sus historias son muy independientes, graban en días diferentes y demás".
El origen del rumor
Herman aclaró la situación actual entre Zendaya, de 29 años, y Sweeney después de que el periódico The Sun publicara un mordaz reportaje que alegaba que los coprotagonistas no se llevaban bien.
"Habrá un suspiro de alivio cuando 'Euphoria' termine y puedan seguir caminos separados", declaró una fuente al medio. "Pero a ambos les quedan décadas en Hollywood y esta rivalidad inevitablemente continuará".
En aquel entonces, el dúo también desató rumores de enemistad después de que Sweeney, de 28 años, no apareciera en una foto del elenco de "Euphoria" para la temporada actual.
Sin embargo, una fuente declaró a Page Six que Sweeney estaba filmando una escena cuando ocurrió el incidente.
Además, otra fuente insistió en que no había mala relación entre las actrices, afirmando: "Ambas tienen mucha demanda y trabajan sin parar".
Zendaya, quien recientemente promocionó su película de A24, "The Drama", tiene otros tres estrenos este año: "La Odisea", "Dune: Parte 3" y "Spider-Man: Un Nuevo Día".