Elvira Morales, la artista hondureña que cautiva con su canción tropical ‘Sunset’

La emoción, los sueños y la perseverancia se entrelazan en la historia de Elvira Morales, una artista hondureña, originaria de La Lima, que comienza a escribir un nuevo capítulo en su carrera musical con el lanzamiento de su sencillo “Sunset”. En una conversación cercana con la periodista Marisol Soto, Elvira compartió no solo detalles de su música, sino también los retos y motivaciones que la han llevado hasta este momento. “Estoy bien agradecida con el apoyo que la gente me ha dado, un recibimiento súper positivo y también gracias a ´Barbarito´ que ha influido bastante en la canción", expresó Elvira con una sonrisa que reflejaba la confianza y su pasión musical construida a lo largo del tiempo. Esta entrevista no solo marcó un logro profesional, sino también un reencuentro cargado de orgullo por su evolución como artista, ya que, desde niña, Marisol fue testigo de los sueños que Elvira expresaba por incursionar en la música.

"Sunset", una canción tropical para dedicar con amor

El tema “Sunset” ha logrado posicionarse rápidamente en plataformas digitales, acumulando miles y miles de reproducciones enYouTube durante su primera semana de lanzamiento y conquistando al público con su esencia tropical. El video musical, grabado en las paradisíacas playas de Tela, representa una pieza clave en este lanzamiento. “Fue muy nervioso para mí porque solo tengo un video, pero el equipo me hizo sentir en confianza... las modelos, los influencers, todos hicieron un trabajo espectacular, se portaron súper profesionales y se logró lo que podemos ver, que fue un espectáculo de video”, relató Elvira emocionada. La canción, cargada de romanticismo y fusionada con afro beats, surgió de una mezcla de ideas. “Yo soy compositora, escribo muchas canciones y reciclo mucho mis ideas... ‘Sunset’ es una canción que ya tenía desde hace tiempo, pero la uní con varias piezas. Quería algo tropical, algo atrevido, porque es mi primer sencillo con el que quiero darme a conocer nuevamente en la industria”, explicó la joven artista. La colaboración con Barbarito surgió de manera inesperada, pero terminó siendo un acierto. “Mi manager se puso en contacto con él... hicimos un demo juntos y la verdad que él se lució, me sorprendió muchísimo, lo dio todo. Yo lo conocía más por TikTok, pero está construyendo un muy buen camino en la música”, destacó. Detrás de “Sunset” también hay un equipo comprometido que ha impulsado el proyecto. “La producción está a cargo de Spike Melody, también ACN La Calidad... hizo una mezcla de voces increíble, y mi manager ha sido parte fundamental como inversionista. Me encantó cómo trabajaron, fueron súper profesionales”, detalló, reconociendo el valor del trabajo colectivo.

Pequeños pasos, grandes logros

El camino de Elvira no ha sido fácil, desde pequeña mostró su pasión por la música, participando en concursos escolares y regionales, escribiendo canciones y ganando puestos importantes en diversos "talent shows". “Siempre me encantó la música... empecé con el freestyle, me hice viral en un tiempo, llegué a 800 mil vistas cuando eso era muy difícil para una artista hondureña y más siendo una chiquilla”, recordó con orgullo. Actualmente, Elvira divide su tiempo entre su trabajo de oficina, apoyo al rescate de animales, su familia y su amor por la música, una industria donde abrirse paso siendo mujer representa un reto adicional. “Sí cuesta mucho, más si sos mujer... aquí hay gente que no te explica bien las cosas y se quiere aprovechar, pero también he encontrado personas buenas que me han guiado. Ha habido momentos en los que he querido dejarlo, pero siempre hay algo que me impulsa a seguir”, confesó con sinceridad. Por otro lado, Elvira ha decidido hacer de su música un espacio de autenticidad y representación. “Quise lanzarme siendo verdaderamente yo, cantándole a quien yo quiero, cantándole a la mujer... el tema de la homosexualidad sigue siendo tabú, pero quiero ser una motivación para que otros se atrevan a cumplir sus sueños sin miedo al qué dirán”, afirmó con valentía.

Nuevos objetivos por cumplir