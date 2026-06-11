Rescatan a taxista VIP secuestrado en Santa Bárbara

SANTA BÁRBARA

La operación se ejecutó a las 9:10 de la mañana en un sector montañoso de la aldea Río Frío, municipio de Atima, luego de múltiples labores de investigación y diligencias técnico-operativas desarrolladas por equipos especializados de la DPI .

Agentes de la Unidad Nacional Antisecuestro de la Dirección Policial de Investigaciones ( DPI ) rescataron este jueves a un joven taxista que permanecía secuestrado desde el pasado lunes en el departamento de Santa Bárbara.

De acuerdo con el informe policial, el caso fue reportado el lunes 8 de junio de 2026, cuando familiares del joven denunciaron un supuesto secuestro ante las autoridades.

La víctima, de 22 años, reside en El Progreso, Yoro, y se desempeña como motorista.

Las investigaciones establecen que ese mismo día, alrededor de las 3:00 de la tarde, Pérez Serrano, quien laboraba como taxista VIP en El Progreso, salió a bordo de su vehículo acompañado de otro conductor hacia el municipio de San Vicente Centenario, en Santa Bárbara.

Según la versión proporcionada a los agentes, ambos habían sido contratados para trasladar a cinco personas que solicitaron sus servicios de transporte hacia ese sector del occidente del país.

Horas más tarde, aproximadamente a las 6:00 de la tarde, la esposa de la víctima recibió varios mensajes a través de WhatsApp enviados desde el teléfono celular de Pérez Serrano. En ellos, los supuestos secuestradores exigían el pago de 150 mil lempiras a cambio de su liberación.

Asimismo, advirtieron que la familia tenía un plazo de tres días para reunir el dinero y que, de no cumplir con la exigencia, le quitarían la vida al joven.

Tras conocer la denuncia, la Unidad Nacional Antisecuestro conformó un equipo especial que se desplazó inicialmente hacia El Progreso para recabar información y posteriormente continuó las investigaciones en distintos sectores de Santa Bárbara.

Como resultado de las acciones operativas, los agentes lograron ubicar el sitio donde permanecía retenida la víctima y proceder a su rescate, encontrándolo sano y salvo.

Las autoridades informaron que, al percatarse de la presencia policial, los presuntos responsables huyeron con rumbo desconocido, abandonando al joven en la zona donde era mantenido en cautiverio.

La DPI indicó que las labores de búsqueda continúan activamente con el objetivo de identificar y capturar a todos los involucrados en el hecho delictivo.

Por otro lado, se confirmó que sería trasladado para reencontrarse con sus familiares, mientras recibe la atención y asistencia correspondiente tras la experiencia vivida.