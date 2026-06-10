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Lo raptan de fiesta, luego lo matan y queman en Trinidad, Santa Bárbara

La víctima respondía al nombre de Wilmer Alfredo Ramos García, de 36 años de edad

Lo raptan de fiesta, luego lo matan y queman en Trinidad, Santa Bárbara

El hallazgo del cadáver ocurrió ayer. Imagen referencial de archivo.
Santa Bárbara

El cadáver de un hombre fue hallado ayer martes en el barrio Las Delicias, del municipio de Trinidad, Santa Bárbara.

La víctima respondía al nombre de Wilmer Alfredo Ramos García, de 36 años de edad, quien, de acuerdo con informes preliminares, fue raptado por desconocidos cuando se encontraba disfrutando de una fiesta en el marco de la feria patronal de la localidad.

Capturan a pandillero de la 18 dentro del hospital Mario Catarino de San Pedro Sula

Asimismo, se informó que los criminales trasladaron a la víctima hacia una zona solitaria y cercana, donde lo habrían torturado antes de prenderle fuego. El dantesco hallazgo ha provocado una profunda conmoción y consternación entre los pobladores de la comunidad.

Las autoridades de la Policía Nacional se trasladaron de inmediato hasta la escena del crimen para acordonar el área e iniciar con las primeras investigaciones del caso.

Hasta el momento, los agentes no tienen pistas claras sobre la identidad de los hechores ni el móvil que originó este sangriento hecho.

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Redacción La Prensa
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