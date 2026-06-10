Tribunal dictará fallo en juicio por ataques a rapiditos que dejaron 17 muertos

San Pedro Sula, Honduras

El Tribunal de Sentencia programó para el próximo 16 de junio, a las 2:00 pm, la lectura del fallo que determinará si Jesús Humberto Mancía es condenado o absuelto por su presunta participación en una serie de ataques armados contra tres unidades de transporte rápido que dejaron 17 pasajeros muertos hace 23 años. Ayer concluyó la etapa de conclusiones del juicio oral y público contra el encausado. Aunque el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP) incluía 17 delitos entre asesinato, tentativa de asesinato, tentativa de homicidio, asociación para delinquir y robo de vehículo, durante sus conclusiones el ente acusador solicitó una condena por los delitos de asesinato en perjuicio del conductor de la Ruta 2, Cristian Alberto Andrade Escobar; asesinato en grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de una pasajera; homicidio en grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de un testigo protegido; y robo de vehículo.

Por estos delitos, el MP estimó una pena de entre 50 y 64 años de prisión. Asimismo, solicitó una sentencia absolutoria para Mancía por el delito de asociación para delinquir, al considerar que no logró acreditar su pertenencia a la estructura criminal MS-13. También pidió su absolución por otros delitos de asesinato debido a la falta de pruebas suficientes para sustentarlos. Por su parte, la defensa argumentó que el Ministerio Público no presentó carga probatoria suficiente que vincule a su representado con los demás ataques contra las unidades de transporte. Además, cuestionó la solidez de los testimonios que lo identifican como autor de los hechos imputados, por lo que solicitó que se le declare inocente. La causa judicial que enfrenta Jesús Humberto Mancía se remonta al 30 de agosto de 2003.