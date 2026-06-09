Lavador de carros muere electrocutado en San Pedro Sula

Un joven murió la noche del lunes tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de lavado de carros en el sector de Río Blanco, en San Pedro Sula.
La víctima fue identificada como Román Rodríguez Rivera, de 25 años de edad.
De acuerdo con información preliminar, al momento del incidente no había energía eléctrica en la zona; sin embargo, cuando el servicio fue restablecido, el joven sostenía un cable que le provocó la descarga.
Tras el impacto, Rodríguez Rivera cayó al río. Personas que se encontraban en el lugar lograron rescatarlo, pero ya no presentaba signos vitales.
Autoridades competentes se presentaron a la escena para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
Se espera que las investigaciones determinen con precisión las circunstancias en que ocurrió este hecho.