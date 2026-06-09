Lavador de carros muere electrocutado en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA

Un joven murió la noche del lunes tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de lavado de carros en el sector de Río Blanco, en San Pedro Sula.

La víctima fue identificada como Román Rodríguez Rivera, de 25 años de edad.

De acuerdo con información preliminar, al momento del incidente no había energía eléctrica en la zona; sin embargo, cuando el servicio fue restablecido, el joven sostenía un cable que le provocó la descarga.