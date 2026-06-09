Capturan a “Pipían”, supuesto integrante de la MS-13, por asesinato en El Progreso

El Progreso, Honduras

El detenido fue identificado como Suami Daniel Yanes Solano, de 26 años de edad, de oficio jornalero, originario de El Progreso y residente en la colonia Cárcamo de esta misma ciudad.

Agentes de la Policía Nacional logró la captura de un supuesto integrante de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), conocido con el alias de “Pipían”, quien era buscado por su presunta participación en un delito de asesinato.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso es señalado como supuesto miembro de la organización criminal MS-13.

Según el informe policial, Yanes Solano mantenía una orden de captura pendiente por el delito de asesinato en perjuicio de José Bernabé Vargas.

La orden fue emitida por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro, en fecha 11 de marzo de 2025, por el juez de Letras de la Sección Judicial.

Tras su detención, el sospechoso fue remitido a las autoridades competentes y será puesto a disposición del juzgado que ordenó su captura para continuar con el procedimiento legal correspondiente conforme a lo establecido en la ley.