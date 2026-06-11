Hallan con vida a pescadores hondureños desaparecidos en Gracias a Dios

Luego de reportarse la desaparición de tres pescadores artesanales en alta mar, en la zona de La Mosquitia hondureña, estos fueron hallados con vida por las Fuerzas Armadas de Honduras a través de unidades de reacción rápida de la Fuerza Naval.
Los pescadores, localizados a tres millas náuticas de la Barra de Caratasca, responden a los nombres de Frank Allí Arrechavala Méndez y Winston Padilla Bermúdez, mientras que de la tercera persona aún se desconoce su identidad.
Los hombres habían desaparecido mientras realizaban labores de pesca en el sector de Kaukira, con rumbo hacia Cayo Sur, y se transportaban en una embarcación tipo tiburonera que se había reportado desaparecida desde el pasado domingo 7 de junio.
Los hombres serán trasladados hacia la Base Naval de Caratasca, donde recibirán la atención médica respectiva para evaluar su estado de salud.
Tras conocerse la emergencia, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de salvamento, desplegando unidades navales y medios marítimos en diferentes sectores estratégicos de la zona costera.