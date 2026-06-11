Hallan con vida a pescadores hondureños desaparecidos en Gracias a Dios

Gracias a Dios

Luego de reportarse la desaparición de tres pescadores artesanales en alta mar, en la zona de La Mosquitia hondureña, estos fueron hallados con vida por las Fuerzas Armadas de Honduras a través de unidades de reacción rápida de la Fuerza Naval.

Los pescadores, localizados a tres millas náuticas de la Barra de Caratasca, responden a los nombres de Frank Allí Arrechavala Méndez y Winston Padilla Bermúdez, mientras que de la tercera persona aún se desconoce su identidad.

Los hombres habían desaparecido mientras realizaban labores de pesca en el sector de Kaukira, con rumbo hacia Cayo Sur, y se transportaban en una embarcación tipo tiburonera que se había reportado desaparecida desde el pasado domingo 7 de junio.