MP ejecuta allanamientos para desarticular estructura criminal en Choloma

CHOLOMA, HONDURAS

Las acciones cuentan con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y forman parte de una investigación orientada a combatir estructuras criminales relacionadas con delitos de alto impacto.

El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), desarrolla este jueves una serie de allanamientos simultáneos en distintos sectores de Choloma, Cortés, con el objetivo de desarticular una organización delictiva que opera en esa zona del país.

De acuerdo con la información, las autoridades ejecutan un total de 13 allanamientos de morada en el marco de un expediente por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de drogas, tráfico de armas y homicidios.

El Ministerio Público detalló que las investigaciones también vinculan a esta estructura con casos de desaparición forzada de personas, hechos que han generado preocupación entre la población de ese corredor del norte del país.

Según las diligencias realizadas por la Atic, se logró identificar la integración de la supuesta organización delictiva, así como varios inmuebles utilizados para actividades investigativas de la estructura.

Las autoridades señalaron que estas propiedades funcionaban como centros de planificación y sitios de acopio, por lo que se gestionaron las respectivas autorizaciones judiciales para efectuar allanamientos e inspecciones en dichos lugares.

Entre los principales objetivos de la operación figura la localización y aseguramiento de indicios relacionados con los delitos investigados, los cuales podrían fortalecer los procesos penales que se desarrollen posteriormente.