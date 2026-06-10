MP investiga abandono de vehículo cargado con droga en Villanueva

VILLANUEVA, CORTÉS

De acuerdo con la información oficial, los sospechosos se desplazaban en una camioneta tipo pickup, marca Niss an y color negro, la cual dejaron abandonada al percatarse de la presencia de un retén policial instalado en una de las calles solitarias de esa localidad.

El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), mantiene abiertas las investigaciones para identificar y capturar a las personas que abandonaron un vehículo en el que se transportaba supuesta cocaína y marihuana en el municipio de Villanueva, Cortés.

Tras el hallazgo, un equipo de fiscales del Ministerio Público se trasladó de inmediato al lugar con el objetivo de dirigir técnica y jurídicamente las diligencias investigativas, así como el proceso de recolección de indicios.

Durante las primeras inspecciones realizadas al automotor, el personal del ente acusador contó con el apoyo de la Dirección Nacional Policial Antidroga (DNPA), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención número 12 (UMEP-12).

Según el informe preliminar, dentro del vehículo fueron encontrados 344 paquetes, que contenían un aproximado de 500 puntas de supuesta cocaína cada uno, lo que representa un total estimado de 172 mil unidades de la sustancia.

Asimismo, durante la revisión del automotor, las autoridades localizaron 139 paquetes de supuesta marihuana, cuyo valor comercial preliminar asciende a unos 40 millones de lempiras, conforme al conteo y valoración inicial efectuados por los equipos especializados.

El Ministerio Público indicó que las diligencias continúan orientadas a establecer la identidad de los responsables y proceder con su respectiva captura para deducir las responsabilidades penales correspondientes.

Las autoridades señalaron que la coordinación interinstitucional ha sido clave en el desarrollo de este tipo de operaciones dirigidas a combatir el tráfico de drogas en el país.

Además, reiteraron que las evidencias decomisadas serán sometidas a los procedimientos legales y periciales establecidos para fortalecer el proceso investigativo.

