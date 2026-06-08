Capturan a dos presuntos distribuidores de drogas en El Progreso

El Progreso, Honduras

Agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) detuvieron a dos hombres en el departamento de Yoro, señalados por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas. Entre los detenidos se encuentra un joven de 19 años, identificado con el alias de “El Sardina”, quien según las autoridades sería un supuesto distribuidor de drogas. El arresto se realizó en el barrio Subirana de El Progreso, Yoro, aunque el sospechoso es originario y residente de la aldea Río Chiquito, en el mismo municipio. Durante la detención y el registro personal realizado por las autoridades, al sospechoso se le encontraron varios indicios relacionados con el presunto tráfico de drogas.

En total, se le decomisaron 15 envoltorios con hierba seca, supuestamente marihuana y otros 5 paquetes con una sustancia en piedra blanca, presuntamente crack, además de 100 lempiras en efectivo. Según el informe policial, a esta persona también se le han iniciado investigaciones por su presunta participación en hechos delictivos relacionados con robos cometidos en establecimientos comerciales ubicados en la zona urbana de El Progreso. Asimismo, en el municipio de El Negrito, departamento de Yoro, específicamente en la aldea Toyos, se realizó la detención de otro supuesto distribuidor de drogas. Se trata de un hombre de 26 años, identificado como Roberto, originario de El Progreso, Yoro, y residente en el mismo sector donde fue capturado.