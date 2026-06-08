Capturan a presunto distribuidor de drogas vinculado a la estructura criminal “Los Mejía”

Comayagua, Honduras

Mediante un allanamiento ejecutado en el barrio Lourdes, comayagua, las autoridades capturaron a un hombre de 26 años señalado como supuesto integrante de una estructura criminal "Los Mejía", dedicada presuntamente a la distribución y comercialización de drogas.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso es acusado de ser uno de los principales distribuidores de cocaína, asimismo las autoridades lo vinculan con el control de diversos puntos de distribución de droga en la zona central del país y en otros departamentos cercanos.

La detención fue realizada de manera conjunta por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), como parte de las acciones orientadas a combatir el tráfico y la distribución de estupefacientes.