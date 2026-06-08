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Capturan a presunto distribuidor de drogas vinculado a la estructura criminal “Los Mejía”

Un supuesto integrante de la estructura criminal “Los Mejía”, fue capturado en el barrio Lourdes, en Comayagua, por su presunta vinculación con la distribución de sustancias ilícitas

Capturan a presunto distribuidor de drogas vinculado a la estructura criminal “Los Mejía”

Capturan a sospechoso de 26 años por presuntamente distribuir drogas para la estructura criminal “Los Mejía”.

 Foto: Cortesía
Comayagua, Honduras

Mediante un allanamiento ejecutado en el barrio Lourdes, comayagua, las autoridades capturaron a un hombre de 26 años señalado como supuesto integrante de una estructura criminal "Los Mejía", dedicada presuntamente a la distribución y comercialización de drogas.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso es acusado de ser uno de los principales distribuidores de cocaína, asimismo las autoridades lo vinculan con el control de diversos puntos de distribución de droga en la zona central del país y en otros departamentos cercanos.

La detención fue realizada de manera conjunta por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), como parte de las acciones orientadas a combatir el tráfico y la distribución de estupefacientes.

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Tras varias semanas de labores de vigilancia e investigación, agentes policiales identificaron una vivienda que presuntamente era utilizada para actividades relacionadas con el almacenamiento y distribución de drogas en el barrio Lourdes.

Con base en los indicios recabados y una orden emitida por la autoridad competente, los equipos policiales ejecutaron un allanamiento en el inmueble.

Durante la inspección, los agentes localizaron compartimentos ocultos que, según el informe preliminar, eran utilizados para resguardar varias bolsas con una sustancia que se presume corresponde a clorhidrato de cocaína.

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Luego de su captura, el sospechoso fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público, donde deberá responder por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas, conforme al proceso establecido por la ley.

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Redacción La Prensa
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