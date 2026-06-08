Fiscalía y Atic investigan presuntas irregularidades en contratos de la alcaldía de Jutiapa

Jutiapa, Atlántida.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Feyccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) realizaron este lunes diligencias en la Municipalidad de Jutiapa, Atlántida, como parte de una investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a una empresa. Las acciones se desarrollan en cumplimiento de un Auto de Investigación emitido por fiscales anticorrupción de La Ceiba, quienes indagan la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y fraude relacionados con procesos de contratación municipal. Según informó el Ministerio Público, el objetivo de las diligencias es recabar, asegurar y documentar elementos probatorios que permitan fortalecer el expediente investigativo y determinar si existieron irregularidades en la asignación de contratos.

De acuerdo con la denuncia que dio origen a la investigación, múltiples contratos habrían sido otorgados de manera directa e indirecta a una misma empresa, sin ser sometidos a los procedimientos de licitación pública establecidos en la Ley de Contratación del Estado. Las autoridades también investigan si dichos procesos se realizaron sin cumplir los requisitos legales exigidos para este tipo de contrataciones, lo que podría representar una vulneración de la normativa vigente en materia de adquisiciones públicas. “La acción tiene como objetivo recabar, asegurar y documentar elementos probatorios de interés para el expediente mediante la ejecución del correspondiente auto de investigación remitido por fiscales anticorrupción de La Ceiba”, indicó el Ministerio Público. Como parte de las diligencias, fiscales, agentes y peritos especializados revisarán expedientes administrativos, órdenes de compra, contratos, registros de pagos y demás documentación relacionada con los procesos de contratación desarrollados por la alcaldía.