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Emiliano Aguilar confirma colaboración con Cazzu

Recientemente, Emiliano Aguilar confirmó que próximamente estrenará una canción con Cazzu

Emiliano Aguilar confirma colaboración con Cazzu

Emiliano Aguilar y Cazzu.
México.

Para nadie es un secreto que Emiliano Aguilar es uno de los mayores detractores del matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Pese a ser hermano de la cantante, ha criticado su relación en múltiples ocasiones y hasta se ha burlado del intérprete de ‘Adiós amor’.

En un encuentro con la prensa reciente, Emiliano Aguilar confirmó una colaboración musical con Cazzu. Si bien no quiso ofrecer muchos detalles, mencionó que ya estaban trabajando en este proyecto.

“Mi gente, se ha logrado algo que pensé que nunca se iba a lograr... Se viene una rola con Cazzu. Y está todo listo”.

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Un empleado suyo que se encontraba presente agregó: “Se está trabajando. De hecho, el equipo de trabajo está trabajando todo eso para hacerlo posible”.

Cabe mencionar que el periodista Javier Ceriani reportó que, hasta el momento, no ha recibido informes de que esto realmente sea una realidad. No obstante, las redes sociales enloquecieron y esperan que la canción salga muy pronto.

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Redacción La Prensa
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