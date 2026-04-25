Emiliano Aguilar confirma colaboración con Cazzu

México.

Para nadie es un secreto que Emiliano Aguilar es uno de los mayores detractores del matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Pese a ser hermano de la cantante, ha criticado su relación en múltiples ocasiones y hasta se ha burlado del intérprete de ‘Adiós amor’.

En un encuentro con la prensa reciente, Emiliano Aguilar confirmó una colaboración musical con Cazzu. Si bien no quiso ofrecer muchos detalles, mencionó que ya estaban trabajando en este proyecto.

“Mi gente, se ha logrado algo que pensé que nunca se iba a lograr... Se viene una rola con Cazzu. Y está todo listo”.