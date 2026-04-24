La Organización Miss Universe anuncia nueva sede para 2026

El certamen de belleza más importante cambiará de escenario. Miss Universe tendrá como nueva sede oficial al municipio de Caguas, tras concretar un acuerdo multianual con la administración de la llamada Ciudad Criolla.
Del Viejo San Juan al corazón de Puerto Rico. El anuncio se realizó esta mañana en el vestíbulo del Centro de Bellas Artes de Caguas, donde la organización presentó la alianza con el municipio y reveló detalles de la edición 2026. En el mismo acto fueron presentadas las 36 candidatas que aspiran a convertirse en la próxima representante puertorriqueña en el certamen internacional.
La competencia preliminar de Miss Universe Puerto Rico será transmitida a través de las plataformas digitales de Wapa TV el 21 de junio, mientras que la gala final se celebrará el 25 de junio en la Sala Felipe “La Voz” Rodríguez del BAC. Sin embargo, la gala internacional del 75.º aniversario de Miss Universo 2026 será en noviembre de este año en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan.
Fechas clave del concurso
La directora nacional de MUPR, Yizette Cifredo, destacó la disposición del municipio para acoger el evento.
“Desde el día uno vimos la apertura y las ganas de todo el equipo de Caguas para hacer de esta edición una memorable, que reconozca tanto el legado del certamen como la historia del municipio”.
Cifredo también subrayó el rol de las candidatas como líderes comunitarias y agentes de cambio.
“Estas mujeres impactan vidas a diario. En ellas hay valentía, propósito y muchas ganas de hacer bien a nuestro país”.
Impacto para la ciudad
El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, agradeció la confianza de la organización y de Wapa Media, al resaltar el impacto económico y cultural que traerá el evento.
“Este tipo de iniciativa impulsa el comercio local, fortalece nuestra posición como destino gastronómico y cultural, y proyecta a Caguas como centro empresarial y creativo”.
La franquicia adelantó que el próximo 30 de abril revelará la nueva corona diseñada por Lido Jewelers, una pieza que promete convertirse en un símbolo icónico de esta edición.