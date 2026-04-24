Marjorie de Sousa es diagnosticada con complicada enfermedad

México.

De acuerdo con los reportes, Marjorie de Sousa se sintió mal minutos antes de entrar en escena de la obra de teatro "Perfume de Gardenia". Ante esta situación fue trasladada de urgencia a un hospital y su lugar fue ocupado por la primera actriz, Maribel Guardia.

El día de ayer, jueves 23 de abril, te informamos la hospitalización de emergencia de la actriz de teatro y televisión, Marjorie de Sousa . En sus redes sociales, la famosa de 46 años compartió una fotografía demostrando que estaba recibiendo atención médica.

A unos días de los problemas de salud que presentó la actriz de Televisa, Marjorie de Sousa, salieron a la luz nuevos detalles sobre la enfermedad que sufre y que la llevó a ser hospitalizada de emergencia. El reporte fue dado a conocer en el programa de espectáculos "Despierta América".

De acuerdo con la transmisión, Marjorie de Sousa, actual protagonista de la obra de teatro "Perfume de Gardenia", presentó problemas de salud por una bacteria que le provocó gastroenteritis aguda. El reporte indica que la famosa de 46 años sigue hospitalizada.

Las conductoras del programa "Despierta América" detallaron que Marjorie de Sousa evoluciona favorablemente y se encuentra mucho mejor de salud. Por el momento se desconoce cuándo será dada de alta la protagonista de "Perfume de Gardenia".