Russell Brand admite que se acostó con una menor cuando él tenía 30 años

El comediante Russell Brand ha admitido haber tenido relaciones sexuales con una joven de 16 años cuando él tenía 30, y ahora considera que el encuentro fue "explotador".
El actor de 50 años, quien enfrenta múltiples acusaciones de violación y agresión sexual en los tribunales británicos desde 2023, habló sobre el incidente durante la edición del miércoles de "The Megyn Kelly Show".
"La realidad es que, en Europa y en el Reino Unido, de donde soy, la edad de consentimiento es de 16 años. Y sí, tuve relaciones sexuales con una joven de 16 años cuando yo tenía 30", declaró.
“Pero a los 30 era una persona muy diferente. Era mucho más joven e inmaduro para mi edad”.
El actor de “Forgetting Sarah Marshall” reconoció el desequilibrio de poder.
“El sexo consensuado, en realidad, con diversas personas cuando existe una gran diferencia de poder, porque la hay cuando eres un hombre famoso con la capacidad de atraer a las mujeres que yo tenía en ese momento, creo que implica explotación”, afirmó.
@trendsoclock_ Russell Brand Admits to Sleeping With 16-Year-Old When He Was 30, Calls Past Conduct ‘Exploitative’ News for You — Russell Brand admitted on The Megyn Kelly Show that he slept with a 16-year-old when he was 30, saying he now views the encounter as “exploitative.” “The plain fact of it is, in Europe and in the United Kingdom, where I’m from, the age of consent is 16. And I did sleep with a 16-year-old when I was 30,” Brand said. “But when I was 30, I was a very different person. I was a lot younger, and I was an immature 30 year old.” The 50-year-old comedian said there was a “strong power differential” and that his past sexual conduct was “selfish” with “barely any” consideration for how it affected others. Brand made the admission while continuing to deny multiple rape and sexual assault allegations in U.K. courts. He pleaded not guilty to one charge of sexual assault and one charge of rape in February. (via The Megyn Kelly Show) Delivering as it unfolds... Follow @trendsoclock now to stay updated always — Don’t miss out! #russellbrand #megynkellyshow ♬ original sound - TrendsO’clock
Otra mujer lo acusa de abuso
Posteriormente surgió una acusación adicional de una actriz que afirmó haber sido agredida en el set de “Arthur”.
Brand ha negado sistemáticamente todas las acusaciones.
“Rechazo categóricamente” las acusaciones, declaró en una respuesta en redes sociales en aquel entonces, manteniendo que sus relaciones pasadas fueron consensuales.
En mayo de 2025, Brand se declaró inocente de cargos que incluían violación, agresión sexual y abuso sexual.
Meses después, fue acusado de un cargo adicional de violación y agresión sexual, y en febrero volvió a declararse inocente.
Inicialmente, el juicio de Brand estaba programado para el 16 de junio en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, pero la fecha se pospuso el mes pasado hasta el 12 de octubre.
@megynkellyshow Russel Brand speaks out on allegations against him and why his past actions are wrong, not illegal. Subscribe and download the FULL show wherever you get your podcasts. #MegynKellyShow ♬ original sound - The Megyn Kelly Show
Una vida desenfrenada
“Estas acusaciones se refieren a la época en que trabajaba en los medios de comunicación convencionales, cuando salía constantemente en los periódicos y en las películas”, dijo Brand en aquel entonces.
“Y como he escrito extensamente en mis libros, era muy, muy promiscua. Ahora bien, durante esa época de promiscuidad, mis relaciones siempre fueron absolutamente consensuales.
Siempre fui transparente al respecto entonces —quizás demasiado— y lo sigo siendo ahora también”, enfatizó el artista.
Brand saltó a la fama a finales de la década de 2000 como comediante antes de incursionar brevemente en Hollywood. Posteriormente, atrajo la atención por su mediática relación con la cantante Katy Perry, que duró de 2009 a 2011.
Más recientemente, ha ganado gran popularidad como comentarista en línea, y su nuevo libro, "Cómo convertirse en cristiano en siete días", se publicará el próximo mes.
Está casado con Laura Gallacher desde 2017 y tienen tres hijos.