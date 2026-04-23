Russell Brand admite que se acostó con una menor cuando él tenía 30 años

Estados Unidos.

El comediante Russell Brand ha admitido haber tenido relaciones sexuales con una joven de 16 años cuando él tenía 30, y ahora considera que el encuentro fue "explotador".

El actor de 50 años, quien enfrenta múltiples acusaciones de violación y agresión sexual en los tribunales británicos desde 2023, habló sobre el incidente durante la edición del miércoles de "The Megyn Kelly Show".

"La realidad es que, en Europa y en el Reino Unido, de donde soy, la edad de consentimiento es de 16 años. Y sí, tuve relaciones sexuales con una joven de 16 años cuando yo tenía 30", declaró.

“Pero a los 30 era una persona muy diferente. Era mucho más joven e inmaduro para mi edad”.

El actor de “Forgetting Sarah Marshall” reconoció el desequilibrio de poder.

“El sexo consensuado, en realidad, con diversas personas cuando existe una gran diferencia de poder, porque la hay cuando eres un hombre famoso con la capacidad de atraer a las mujeres que yo tenía en ese momento, creo que implica explotación”, afirmó.