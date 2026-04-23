“Déjenme fuera de esto”: Paris Jackson critica filme biográfico

Paris Jackson criticó duramente la película biográfica Michael, aseguró no haber tenido ninguna participación en el proyecto y cuestionó varias inexactitudes de la película.

Las declaraciones de Paris Jackson sobre la película Michael han resurgido en medio de críticas negativas y comentarios adversos hacia la producción.

La actriz, modelo e hija del fallecido Michael Jackson, de 28 años, habló hace meses sobre su supuesta participación en la cinta dirigida por Antoine Fuqua.

En una entrevista concedida en ese momento, Colman Domingo, actor que interpreta a Joe Jackson en la película, afirmó que Paris había sido de “mucha ayuda” tanto para él como para la producción.

“Apoyan mucho nuestra película”, dijo a People en referencia a Paris ya su hermano Prince. Sin embargo, la versión de Paris contradice esa afirmación.

“Una gran parte de la película complace a un sector muy específico de los fans de mi padre que aún vive en la fantasía, y estarán contentos con ello”.

Paris también criticó el modelo “edulcorado” de las películas biográficas de Hollywood en general.

"La narrativa está controlada, hay muchas imprecisiones y muchas mentiras descartadas. Al final, eso no me convence. Disfrútenla. Hagan lo que quieran. Déjenme fuera de esto".