“Déjenme fuera de esto”: Paris Jackson critica filme biográfico

Paris Jackson criticó duramente la película biográfica Michael, aseguró no haber tenido ninguna participación en el proyecto y cuestionó varias inexactitudes de la película.
Las declaraciones de Paris Jackson sobre la película Michael han resurgido en medio de críticas negativas y comentarios adversos hacia la producción.
La actriz, modelo e hija del fallecido Michael Jackson, de 28 años, habló hace meses sobre su supuesta participación en la cinta dirigida por Antoine Fuqua.
En una entrevista concedida en ese momento, Colman Domingo, actor que interpreta a Joe Jackson en la película, afirmó que Paris había sido de “mucha ayuda” tanto para él como para la producción.
“Apoyan mucho nuestra película”, dijo a People en referencia a Paris ya su hermano Prince. Sin embargo, la versión de Paris contradice esa afirmación.
“Una gran parte de la película complace a un sector muy específico de los fans de mi padre que aún vive en la fantasía, y estarán contentos con ello”.
Paris también criticó el modelo “edulcorado” de las películas biográficas de Hollywood en general.
"La narrativa está controlada, hay muchas imprecisiones y muchas mentiras descartadas. Al final, eso no me convence. Disfrútenla. Hagan lo que quieran. Déjenme fuera de esto".
@marelissahim Paris Jackson decidió dar su opinión sobre el lanzamiento de la película #MichaelJackson ♬ original sound - Marelissa
La película biográfica, producida en colaboración con los herederos de Jackson, se lleva en desarrollo al menos desde 2019.
Paris inició sus declaraciones con una serie de fotografías y mensajes en redes sociales, en los que desmintió la afirmación hecha por Colman Domingo.
“No le digan a la gente que fui 'útil' en el set de una película en la que no tuve ninguna participación, jajaja, eso es muy raro”, escribió Paris en una historia de Instagram publicada el 3 de septiembre del año pasado.
En una segunda publicación, agregó: "Leí uno de los primeros borradores del guion y di mi opinión sobre lo que me parecía deshonesto o incorrecto, y como no lo abordaron, seguí adelante con mi vida. No es asunto mío. Que Dios los bendiga y les vaya bien".
Posteriormente, amplió sus comentarios en una serie de videos publicados en la misma plataforma.
“Voy a decir esto y luego lo dejaré así porque parece que ha habido muchas respuestas a lo que publiqué antes, simplemente aclarando que no estuve involucrada en absoluto, aparte de dar mi opinión sobre el primer borrador y luego recibir la respuesta de que 'sí, en realidad no vamos a abordar tus notas en absoluto'”, explicó.
Y: "Y yo pensé, bueno, que se jodan... así que simplemente me mantuve al margen. Lo dejé en paz. No es mi proyecto. Van a hacer lo que tengan que hacer".