Marjorie de Sousa es hospitalizada de emergencia

México.

De acuerdo con distintos reportes de medios de la farándula, la famosa de 45 años presentó una complicación de salud que la llevó a recibir atención médica de último momento. Su lugar en "Perfume de Gardenia" fue tomado por la primera actriz, Maribel Guardia.

En las últimas horas se informó que la actriz de teatro y televisión, Marjorie de Sousa , tuvo que ser hospitalizada de emergencia después de presentar un problema de salud que le impidió presentarse en la obra de teatro "Perfume de Gardenia".

Después de que saliera a la luz que enfrentó un problema de salud, la actriz de "Perfume de Gardenia", Marjorie de Sousa, registró actividad en su cuenta en Instagram para confirmar que está recibiendo atención médica; sin embargo, no reveló qué fue lo que le pasó.

Por medio de sus historias en Instagram, la también protagonista de las telenovelas "Gata salvaje" y "Mi marido tiene familia" subió una imagen mientras recibe atención médica en un hospital.

El actor Julio Camejo aseguró que Marjorie de Sousa se estaba desmayando y se puso "blanca". Ese fue el motivo por el que fue hospitalizada de emergencia.