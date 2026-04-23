Encuentran material inapropiado de menores en celular de D4vd

Estados Unidos.

El cantante estadounidense D4vd, sospechoso de haber asesinado a una adolescente cuyo cuerpo en descomposición fue hallado en su automóvil, tenía contenido de pornografía infantil en su teléfono, informó este jueves la fiscalía de Los Ángeles. El artista de 21 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke, podría enfrentar incluso la pena de muerte por el asesinato de Celeste Rivas, de 14 años. De acuerdo con la acusación, el intérprete habría matado y descuartizado a la menor, colocando sus restos en bolsas que permanecieron en el maletero de su Tesla, localizado posteriormente en las colinas de Hollywood. D4vd fue detenido la semana pasada tras una investigación de siete meses. El acusado se declaró no culpable y compareció el jueves ante un tribunal de Los Ángeles, vestido con uniforme carcelario.

Durante la audiencia preliminar, la fiscal Beth Silverman señaló que el análisis del iPhone del cantante reveló "una cantidad significativa de pornografía infantil", sin precisar si el material incluía imágenes o videos de la víctima. A la salida de la audiencia, la defensa declinó hacer comentarios. El cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado el pasado 8 de septiembre en estado de descomposición y desmembrado. Según la fiscalía, el crimen habría sido motivado por la amenaza de la joven de revelar una relación sexual con el cantante, lo que, de acuerdo con la acusación, podría haber afectado su carrera.

Videos musicales que predijeron el destino de Celeste El caso ha generado fuerte conmoción en Estados Unidos, en parte porque la obra del artista parecía anticipar el hecho. D4vd alcanzó notoriedad en 2022 tras el éxito viral de su tema "Romantic Homicide" en plataformas digitales. En este clip, el artista cantaba sobre asesinar a una mujer que nunca le correspondió a sus sentimientos, e incluso en la letra decía que no se arrepentía por ello. En otro video realizado con animación, y donde el artista entona la frase "Oh Celeste", se ve al protagonista animado clavando un objeto en el estómago de una chica. En otra escena de ese mismo video, el joven le corta un brazo a la mujer.