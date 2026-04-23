Teaser oficial de Clayface, el villano de la nueva película de Batman

La cinta de terror, dirigida por James Watkins, contará los orígenes del villano cambiaformas de DC, interpretado por Tom Rhys Harries.

En la historia, Clayface es inicialmente Matt Hagen, un actor en apuros que se somete a un procedimiento médico experimental tras sufrir una grave herida en el rostro durante un ataque con cuchillo. Aunque el experimento parece exitoso en un principio, pronto las cosas se salen de control cuando su cuerpo comienza a transformarse en una masa de arcilla capaz de adoptar la apariencia de cualquier persona.

DC Studios ofreció a los dueños de salas de cine un primer vistazo del tráiler durante la CinemaCon de este año.

El adelanto inicia con Matt en una cama de hospital, con el rostro ensangrentado y vendado. Luego de ser atacado por un asaltante armado con un cuchillo, le inyectan sustancias químicas misteriosas que le otorgan la capacidad de transformarse.

En varias escenas, se observa cómo el rostro de Matt cambia rápidamente, incluso apareciendo sin boca ni ojos en algunos momentos. En los últimos instantes del tráiler, se le ve limpiándose completamente el rostro mientras está en una bañera.

El tráiler también muestra la sombra de Clayface mientras transforma su mano en un enorme puño con forma de maza.

Clayface es uno de los primeros antagonistas de Batman. El personaje fue presentado por primera vez en 1940 como un actor fracasado convertido en criminal, que utilizaba una máscara de arcilla basada en un personaje que alguna vez interpretó.

En 1961, se establecieron oficialmente sus habilidades para cambiar de forma.

Esta será la primera aparición del personaje en la gran pantalla, luego de haber sido interpretado en varias adaptaciones de Batman, tanto en acción real como en animación. Entre ellas destacan la voz de Ron Perlman en Batman: The Animated Series en la década de 1990; Brian McManamon en la serie de Fox Gotham en la década de 2010; y, más recientemente, Alan Tudyk en la comedia animada de HBO Max Harley Quinn.

Entre otros trabajos de Tom Rhys Harries figuran White Lines, The Gentlemen, The Return, de Uberto Pasolini, y Suspicion. Naomi Ackie también formará parte del reparto.

James Gunn lanzó su Universo DC con Superman el año pasado. El estudio estrenará Supergirl, dirigida por Craig Gillespie, el 26 de junio.

Otros próximos títulos de DC incluyen la secuela de Superman, Man of Tomorrow, cuyo estreno está previsto para el 9 de julio de 2027, y The Batman: Part II, de Matt Reeves, que llegará a los cines el 1 de octubre de 2027.

Puedes ver el tráiler de Clayface a continuación: