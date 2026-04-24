FlixLatino lanza servicio gratuito de streaming prémium en español

Miami (EE.UU.

FlixLatino, plataforma de streaming en español que opera en Estados Unidos y Puerto Rico, anunció este viernes el lanzamiento de su servicio gratuito de video bajo demanda financiado con publicidad (AVOD, por sus siglas en inglés), con el que busca ampliar el acceso al entretenimiento prémium para la audiencia hispanohablante. La nueva oferta de la plataforma incluye más de 10.000 horas de contenido, distribuidas en 200 películas y 13 canales de televisión gratuitos con publicidad, conocidos como canales FAST, gracias a acuerdos de colaboración con los principales proveedores de contenido de la región, según informó la empresa en un comunicado. “Con el lanzamiento de nuestro servicio AVOD, estamos eliminando barreras de entrada y haciendo que el contenido en español de alta calidad sea accesible a un público mucho más amplio”, afirmó Luis Guillermo Villanueva, director de Operaciones de Somos Next, creadora de la marca FlixLatino.

Catálogo de contenidos

El servicio AVOD de FlixLatino ofrece una selección de películas, series y canales en directo que los usuarios pueden disfrutar sin necesidad de suscripción. La plataforma cuenta con una variedad de géneros, entre ellos drama, comedia, thriller y contenidos familiares. Entre los títulos destacados del catálogo figuran ‘2067’, una historia de ciencia ficción sobre un hombre enviado a un futuro distópico para salvar a la humanidad del colapso medioambiental; ‘Atrevidas’, serie protagonizada por mujeres que enfrentan retos sociales y de identidad; y ‘Antes de que cante el gallo’, película de suspenso sobre el paso a la madurez de una joven en Puerto Rico. Los 13 canales FAST de la plataforma ofrecen programación ininterrumpida de importantes cadenas latinoamericanas como TV Azteca, Caracol Televisión, RCN Televisión y Cine en Español, con producciones que van desde telenovelas y películas hasta contenidos de entretenimiento. Estrategia de crecimiento Además de este lanzamiento, FlixLatino informó que busca continuar su crecimiento estratégico. Para ello, prevé ampliar su oferta gratuita mediante el incremento de su biblioteca de contenidos con más películas y series, la incorporación de nuevos canales FAST, la introducción de eventos deportivos en directo y bajo demanda, así como mejoras en funciones de personalización y descubrimiento. “La rápida adopción del streaming gratuito entre los hispanos de Estados Unidos valida nuestra estrategia de expansión hacia AVOD y FAST. Esto nos permite crecer más rápido, llegar a nuevas audiencias y construir un motor de monetización a largo plazo a través de la publicidad y las asociaciones”, concluyó Villanueva.

Estrategia de crecimiento