Angélica Vale da nuevos detalles de su divorcio de Otto Padrón

México.

A finales del año pasado te informamos que el matrimonio entre Angélica Vale y Otto Padrón llegó a su fin después de 14 años. Recientemente la protagonista de "La fea más bella" concedió una entrevista en la que reveló cómo va el proceso de divorcio y si está dispuesta a darse una nueva oportunidad en el amor.

Sobre el primer tema, la conductora de "Juego de Voces" dijo que está disfrutando su divorcio que la ha permitido reencontrarse personalmente y como mujer. La actriz de Televisa aseguró que se lleva muy bien con Otto Padrón a pesar del escándalo de separación.

"Me estoy disfrutando mucho. Me llevo muy bien con el papá", explicó.