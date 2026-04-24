Angélica Vale da nuevos detalles de su divorcio de Otto Padrón

A finales del año pasado te informamos que el matrimonio entre Angélica Vale y Otto Padrón llegó a su fin después de 14 años. Recientemente la protagonista de "La fea más bella" concedió una entrevista en la que reveló cómo va el proceso de divorcio y si está dispuesta a darse una nueva oportunidad en el amor.
Sobre el primer tema, la conductora de "Juego de Voces" dijo que está disfrutando su divorcio que la ha permitido reencontrarse personalmente y como mujer. La actriz de Televisa aseguró que se lleva muy bien con Otto Padrón a pesar del escándalo de separación.
"Me estoy disfrutando mucho. Me llevo muy bien con el papá", explicó.
En este sentido, Angélica Vale dijo que tanto ella como los menores están en terapia y afortunadamente les está yendo muy bien. La conductora dijo que siempre tendrá una buena relación con su ex, Otto Padrón, por los dos hijos que procrearon.
"Todos estamos en terapia, nos está yendo muy bien. Es una relación que va a ser para siempre, vamos a ser socios para toda la vida", escribió.
Sobre una nueva oportunidad en el amor, Angélica Vale confesó que actualmente no está pensando en eso, pero no descarta que en un futuro suceda: "Ahorita no quiero saber nada de esas cosas", sentenció.
Angélica Vale, una de las actrices y conductoras más famosas de México, anunció su divorcio de Otto Padrón en noviembre de 2025. Después de 14 años de matrimonio, la protagonista de "La fea más bella" dijo que estaban separados desde abril de ese mismo año.