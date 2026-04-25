Señalan a Marisela de presuntamente amenazar a la asistente de su esposo

Una denuncia en Estados Unidos pone a la cantante Marisela en el centro de un posible proceso penal. Y es que es señalada por presuntas amenazas de muerte contra la asistente de su esposo.
Las acusaciones surgen tras el testimonio de Ángela, quien se desempeña como colaboradora de Shaol ‘Shuki’ Amar, empresario israelí y esposo de la conocida ‘Dama de Hierro’.
Todo habría comenzado cuando dos hombre acudieron a una propiedad vinculada con ’Shuki’ bajo en pretexto de entregar “un regalo”, así lo dio a conocer el comunicador Javier Ceriani.
La trabajadora relató que, uno de ellos la insultó, fotografió y grabó sin si consentimiento. En ese momento, asegura haber recibido una amenaza directa: “Te vas a arrepentir de haber nacido. Dice mi jefa”, refiriéndose presuntamente a Marisela.
Ángela sostiene que ‘La Dama de Hierro’ se encontraba al teléfono durante la agresión y que les habría dado indicaciones en tiempo real.
Hasta el momento, Marisela no ha ofrecido ninguna declaración oficial sobre los hechos. En tanto, su silencio mantiene la incertidumbre sobre si la acusación corresponde solo a una pelea interna, una denuncia oficial o el inicio de un proceso penal en California.