Señalan a Marisela de presuntamente amenazar a la asistente de su esposo

México.

Una denuncia en Estados Unidos pone a la cantante Marisela en el centro de un posible proceso penal. Y es que es señalada por presuntas amenazas de muerte contra la asistente de su esposo.

Las acusaciones surgen tras el testimonio de Ángela, quien se desempeña como colaboradora de Shaol ‘Shuki’ Amar, empresario israelí y esposo de la conocida ‘Dama de Hierro’.

Todo habría comenzado cuando dos hombre acudieron a una propiedad vinculada con ’Shuki’ bajo en pretexto de entregar “un regalo”, así lo dio a conocer el comunicador Javier Ceriani.