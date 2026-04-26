Ana Alvarado y Jorge Cordero esperan a su primer bebé

La creadora de contenido hondureña Ana Alvarado, conocida en redes sociales como Lipstickfables, sorprendió a sus seguidores al anunciar, junto a su esposo Jorge Cordero, que tras 12 años de intentos finalmente esperan a su primer hijo en común.

El anuncio fue realizado a través de un emotivo video publicado en sus plataformas digitales, en el que la pareja recopiló momentos clave de su largo proceso para convertirse en padres. El clip muestra desde consultas médicas hasta escenas íntimas de esperanza y resiliencia, y culmina con el instante en que Ana le da la noticia a Jorge, quien no pudo contener la emoción.

Trayectoria de Ana Alvarado

Ana Alvarado, hondureña radicada en Miami, se ha consolidado como una de las creadoras digitales más influyentes de la diáspora catracha.

Con más de medio millón de suscriptores en YouTube y una comunidad activa en TikTok y Facebook, su estilo combina humor, estilo de vida y farándula con identidad hondureña.

Además, ha sido invitada a conferencias internacionales sobre cultura latina y medios digitales, lo que le ha valido reconocimiento fuera de su país.