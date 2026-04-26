Ana Alvarado y Jorge Cordero esperan a su primer bebé

La creadora de contenido hondureña Ana Alvarado, conocida en redes sociales como Lipstickfables, sorprendió a sus seguidores al anunciar, junto a su esposo Jorge Cordero, que tras 12 años de intentos finalmente esperan a su primer hijo en común.
El anuncio fue realizado a través de un emotivo video publicado en sus plataformas digitales, en el que la pareja recopiló momentos clave de su largo proceso para convertirse en padres. El clip muestra desde consultas médicas hasta escenas íntimas de esperanza y resiliencia, y culmina con el instante en que Ana le da la noticia a Jorge, quien no pudo contener la emoción.
Trayectoria de Ana Alvarado
Ana Alvarado, hondureña radicada en Miami, se ha consolidado como una de las creadoras digitales más influyentes de la diáspora catracha.
Con más de medio millón de suscriptores en YouTube y una comunidad activa en TikTok y Facebook, su estilo combina humor, estilo de vida y farándula con identidad hondureña.
Además, ha sido invitada a conferencias internacionales sobre cultura latina y medios digitales, lo que le ha valido reconocimiento fuera de su país.
El impacto de El Lenguetazo
Su pódcast y live show de farándula se ha convertido en un referente del entretenimiento digital hondureño.
Con transmisiones que superan las 80 mil reproducciones, el espacio ha logrado conectarse con audiencias en Estados Unidos, Guatemala, Colombia y República Dominicana.
Ana Alvarado y Jorge Cordero han consolidado este proyecto como una plataforma de conversación directa y sin filtros sobre la farándula latina.
Jorge Cordero
Jorge Cordero, originario de República Dominicana, se ha posicionado como comentarista de entretenimiento y co-conductor de El Lenguetazo.
Casado con Ana desde 2017, comparte con ella la pasión por la comunicación digital.
Tiene una hija de una relación anterior, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente.
Un nuevo capítulo
La noticia del embarazo marca un hito en la vida personal y profesional de la pareja, que ha convertido su historia en un ejemplo de perseverancia y unión.
Para Ana Alvarado , el anuncio no solo representa la realización de un sueño largamente esperado, sino también una oportunidad para compartir con su comunidad un mensaje de esperanza y fe.
Con este emotivo capítulo, Lipstickfables y Jorge Cordero reafirman que su influencia va más allá de la farándula: se trata de construir puentes entre la vida personal y el entretenimiento digital, siempre con autenticidad y cercanía con su público.