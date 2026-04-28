Verónica Castro recibe Premio Leyenda en Premios Aura 2026

La actriz y conductora mexicana Verónica Castro , considerada un ícono de la televisión latinoamericana, recibió el Premio Leyenda en la edición 2026 de los Premios Aura , en reconocimiento a sus más de 60 años de trayectoria artística .

“Hoy estamos aquí para entregar el premio más importante de la noche, el Premio Leyenda. Para entender el tamaño de la figura que vamos a homenajear, hay que poner las cosas en su justa dimensión. Hace unos años, para ser estrella internacional de verdad, tenías que lograr que en Rusia, a 20 grados bajo cero, la gente dejara de tomar vodka para prender la televisión y ver Los ricos también lloran. Esa es Verónica Castro”, dijo Eugenio Derbez, famoso productor y comediante mexicano quien fue el encargado de entregarle el galardón.

“Es una mujer que conquistó el mundo entero con solo metro y medio de estatura y unos ojazos que ocupan el 80% de su cara; lo más increíble es que lo logró cambiando las reglas del juego. Cuando pensamos que Vero ya había conquistado todo en la televisión, de repente decide migrar a la conducción inventando el primer maratón de madrugada con Mala Noche, ¡no!. Es un honor absoluto estar en este escenario para celebrar tu vida”, agregó.

Raúl Ferráez y Diego Plaza, directivos de los premios, hicieron entrega del merecido reconocimiento. Emocionada la ojiverde expresó:

“No me lo esperaba, es un honor de verdad, muy grande. Gracias. Esto es, más que nada, para el público, para ustedes; siempre detrás de la pantalla, para prender la televisión, tiene que haber una persona del público. Una persona a la que bendigo desde siempre. Desde mi inicio, hubo mucha gente que me arropó, me siguió, me dio la gran bendición de tener la oportunidad de que me quisieran, de que me aceptaran y que, además, me dieran su confianza para seguir trabajando. Muchas gracias al público; si no fuera por ellos, yo no estaría aquí y no habría leyenda”.

Trayectoria artística

Verónica Castro inició su carrera en 1966 y se consolidó como una de las figuras más influyentes de la televisión internacional, especialmente en el género de las telenovelas .

Entre sus producciones más emblemáticas destacan “Los ricos también lloran” (1979) y “Rosa Salvaje” (1987) , títulos que la catapultaron a la fama mundial.

Además de su faceta como actriz, innovó en la conducción con programas como “Mala Noche, ¡No!” , uno de los espacios más populares de la televisión mexicana en la década de 1980.

Entre los reconocimientos más destacados de su carrera figuran el Premio Leyenda en los Premios Aura 2026 , así como galardones otorgados por la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales .

Verónica Castro es madre de dos hijos: Cristian Castro , cantante internacional y uno de los intérpretes más exitosos de la música latina; y Michel Castro , dedicado a la fotografía y la producción audiovisual.

En el ámbito personal, nunca ha contraído matrimonio. Entre sus relaciones más mediáticas figuran el actor y comediante Manuel “El Loco” Valdés , el padre de Cristian Castro y el actor mexicano Omar Fierro .

También se le vinculó sentimentalmente con otras figuras del espectáculo, como Jorge Martínez y Adolfo Ángel , integrante del grupo Los Temerarios .

Uno de sus proyectos más recientes como actriz fue la serie de Netflix “La Casa de las Flores” (2018–2020), producción que marcó su regreso a la actuación con el personaje de Virginia de la Mora .

Aunque ha anunciado un retiro parcial, Castro mantiene presencia en la industria del entretenimiento con participaciones especiales en programas y homenajes.