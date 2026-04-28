Verónica Castro reacciona a romance de su hijo Cristian Castro

México.

La actriz y conductora Verónica Castro habló sobre el romance que su hijo Cristian Castro está viviendo con la productora, compositora y empresaria Victoria Kühne, luego de que ella subiera una fotografía al lado del cantante donde se dejaron ver felizmente enamorados.

La actriz se dejó ver emocionada luego de que la prensa le pidiera su opinión y dio más detalles de este romance de Cristian Castro.