Verónica Castro reacciona a romance de su hijo Cristian Castro

La actriz y conductora Verónica Castro habló sobre el romance que su hijo Cristian Castro está viviendo con la productora, compositora y empresaria Victoria Kühne, luego de que ella subiera una fotografía al lado del cantante donde se dejaron ver felizmente enamorados.
La actriz se dejó ver emocionada luego de que la prensa le pidiera su opinión y dio más detalles de este romance de Cristian Castro.
“Se llama Victoria. Está preciosa. Una pelirroja. Increíble, sí, muy linda, la verdad”, dijo Verónica Castro.
Verónica Castro aprobó la relación de su hijo, con quienes recientemente viajaron a Nueva York, Estados Unidos.
El cantante Cristian Castro se encuentra en el ojo de todos, luego de que confirmara su relación con Victoria Kühne, de 39 años de edad, quien es empresaria, productora y compositora, originaria de Monterrey, Nuevo León.