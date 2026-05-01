Gabriel Soto donará el dinero que ganó en la demanda contra Laura Bozzo

El pleito legal entre Gabriel Soto y Laura Bozzo llegó a su fin en febrero pasado cuando la justicia falló a favor del actor por lo que se determinó que la conductora peruana debía pagar una millonaria indemnización económica. Al respecto, el galán de telenovelas indicó que el propósito de la demanda no era lo económico sino promover una relación de respeto en la industria, motivo por el que donará lo obtenido.
La relación de Gabriel Soto con Irina Baeva estuvo rodeada de una fuerte polémica desde el primer momento cuando enfrentaron señalamientos por una supuesta infidelidad del actor a su entonces esposa, Geraldine Bazán. Luego de ello la polémica creció por las múltiples veces en las que pospusieron su boda, ceremonia que se habría llevado en secreto y de la que fueron reveladas fotografías luego de su escandalosa ruptura.
Gabriel Soto fue cuestionado sobre el fallo a su favor luego de cinco años de un intenso pleito legal con Laura Bozzo, a quien le fueron negados los amparos por lo que deberá pagar poco más de 2 millones de pesos al actor. Sobre el dinero, el histrión puntualizó en que será donado a su fundación para apoyar a boxeadores.
“Como siempre lo he dicho, pasa a segundo plano (dinero), eso no me importaba. Me importaba marcar un precedente del respeto que tiene que haber entre la prensa, una persona que tiene un micrófono y nosotros como figuras públicas, y seres humanos. Nadie tiene el derecho de juzgarte y de insultarte, de manchar tu reputación de esa manera y si llega alguna remuneración va para mi fundación, para seguir apoyando a los boxeadores”, dijo el actor en un encuentro con lo medios retomado por el reportero Eden Dorantes en su canal de YouTube.