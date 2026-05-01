Gabriel Soto donará el dinero que ganó en la demanda contra Laura Bozzo

México.

El pleito legal entre Gabriel Soto y Laura Bozzo llegó a su fin en febrero pasado cuando la justicia falló a favor del actor por lo que se determinó que la conductora peruana debía pagar una millonaria indemnización económica. Al respecto, el galán de telenovelas indicó que el propósito de la demanda no era lo económico sino promover una relación de respeto en la industria, motivo por el que donará lo obtenido.

La relación de Gabriel Soto con Irina Baeva estuvo rodeada de una fuerte polémica desde el primer momento cuando enfrentaron señalamientos por una supuesta infidelidad del actor a su entonces esposa, Geraldine Bazán. Luego de ello la polémica creció por las múltiples veces en las que pospusieron su boda, ceremonia que se habría llevado en secreto y de la que fueron reveladas fotografías luego de su escandalosa ruptura.