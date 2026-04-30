Casper regresa en live-action con Steven Spielberg

Estados Unidos

El icónico personaje Casper está listo para regresar a la pantalla con una nueva propuesta en acción real. La plataforma Disney+ desarrolla una serie live-action que promete reinventar al famoso fantasma con un enfoque más contemporáneo. El proyecto, aún en etapa inicial, cuenta con el respaldo de Steven Spielberg, figura clave en la industria y quien ya estuvo vinculado a la franquicia en el pasado.

De acuerdo con el medio especializado Deadline, la serie fue adquirida por Disney+ tras una competencia entre varias plataformas interesadas en producir una nueva versión del personaje. La propuesta busca alejarse del tono completamente familiar de entregas anteriores para explorar una narrativa más oscura, similar al tratamiento que la serie Merlina dio a la familia Addams. Detrás del desarrollo creativo se encuentran Rob Letterman y Hilary Winston, quienes asumen la escritura del guion y la producción ejecutiva, mientras que Letterman también dirigirá el proyecto. Ambos creadores ya habían colaborado en la serie Goosebumps, lo que refuerza su experiencia en historias dirigidas a públicos juveniles con elementos sobrenaturales. A este equipo se suma Spielberg como productor ejecutivo, retomando su relación con el universo de Casper tras su participación en la película de los años noventa. La producción estará a cargo de Universal Content Productions en asociación con DreamWorks Animation Television, lo que marca una colaboración poco habitual, ya que la propiedad no pertenece originalmente a Disney. Según la información disponible, el proyecto forma parte de un acuerdo de desarrollo premium y, de concretarse, sería la primera serie de Universal Studio Group en estrenarse dentro del catálogo de Disney+.