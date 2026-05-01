“Arriba los catrachos”: eufórico el debut de Grupo Frontera

Tegucigalpa, Honduras

El esperado debut de Grupo Frontera en Honduras finalmente se concretó con una noche cargada de euforia, música y conexión total con su público. El Nacional de Ingenieros Coliseum fue el escenario donde miles de fanáticos vivieron un concierto que durante años habían esperado. El espectáculo, parte del "Triste pero bien cabr*n tour", reunió a una multitud que desde temprano abarrotó los alrededores del recinto capitalino, anticipando lo que sería una velada intensa.

Minutos antes de las 10:00 de la noche, sin previo aviso, el acordeón de Juan Javier Cantú marcó el inicio con "La del proceso", desatando de inmediato una reacción ensordecedora entre los asistentes. La respuesta del público fue contundente. Honduras no solo esperaba el concierto desde 2023, sino que demostró conocer cada tema como si formara parte de su propia historia. Canciones como "Por qué será", "De lunes a lunes" y "Amor propio" fueron coreadas al unísono, consolidando un ambiente de comunión entre la banda y sus seguidores. El vocalista Adelaido "Payo" Solís, con una interpretación cargada de matices, lideró una presentación en la que la emoción fue constante y el ritmo no dio tregua. Parte del atractivo de Grupo Frontera radica en su sonido distintivo. Su propuesta, basada en la música norteña con influencia regiomontana, se enriquece con elementos tropicales y contemporáneos. El acordeón de Cantú, las armonías vocales, el bajo quinto de Beto Acosta, las congas de Julián Peña Jr. y la batería de Carlos Guerrero se complementaron en una ejecución precisa sobre el escenario. El calor en Tegucigalpa también jugó su papel. Lejos de incomodar, fue incorporado por la banda como parte del espectáculo, generando momentos de cercanía con el público. "Hay que encuerarse", bromearon desde el escenario, provocando risas y reforzando la complicidad con una audiencia que respondió con entusiasmo.