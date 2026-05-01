Alessandra Rosaldo revela querer regresar a las telenovelas

México.

Al lado de Chacho Gaytán ha ganado importante notoriedad en la música, pero recientemente, la artista declaró querer volver a la televisión e interpretar diferentes telenovelas; además, dejó ver qué papeles le gustaría formar parte.

La cantante Alessandra Rosaldo se ha destacado por sus diferentes proyectos para el cine y televisión, pero principalmente por formar parte del dúo musical ‘Sentidos Opuestos’.

“Sí, me llamaron hace unos meses. No se ha podido concretar. Está complicado, pues porque ahora estamos yendo y viniendo, estamos instalados en Los Ángeles, entonces esa parte se ha complicado, pero, por supuesto, las novelas forman parte importantísima de mi carrera e historia”, dijo Alessandra Rosaldo.

Al revelar que las telenovelas forman parte fundamental de su carrera artística, Alessandra Rosaldo mencionó que sí le gustaría regresar y dejó ver a qué tipo de personajes quiere dar vida.

“Sí, sí me gustaría regresar en algún momento, quizá ser una villana, sería muy interesante”.

Por último, dejo ver que estos proyectos no forman parte de sus metas actuales, ya que está enfocada en la música.