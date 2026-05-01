Florinda Meza destapa irregularidades en el diagnostico médico que terminó con la vida de Chespirito

México.

A casi 12 años de la muerte del comediante, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como "Chespirito", su esposa, la actriz, Florinda Meza, concedió una entrevista en la que destapó irregularidades en el diagnostico que recibió el protagonista de "El Chavo del Ocho" y "El Chapulín Colorado".

Fue en noviembre de 2014 cuando la industria del espectáculo en México sufrió la muerte del actor y comediante, Roberto Gómez Bolaños. Ahora, su esposa, Florinda Meza, no se guardó nada al hablar sobre la enfermedad que enfrentó el reconocido productor.

Sin guardarse nada, la famosa que dio vida a "Doña Florinda" en "El Chavo del Ocho" aseguró que su esposo, Roberto Gómez Bolaños, recibió un mal diagnostico pues supuestamente no le detectaron la enfermedad que padecía. La actriz dijo que otra posibilidad es que los médicos no le dijeran bien la enfermedad que padecía.