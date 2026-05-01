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Los Óscar endurecen reglamento contra la IA

La Academia emitió nuevas directrices que endurecen la postura ante la inteligencia artificial

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 16:00 -
  • Agencia EFE
Los Óscar endurecen reglamento contra la IA

Un premio Oscar con un fondo en el que se muestra una claqueta y un rótulo con la leyenda "Hollywood". Imagen de referencia.

 shutterstock
Estados Unidos

La Academia de Hollywood anunció este viernes cambios en la normativa de los premios más prestigiosos del cine que endurecen la postura en torno a la inteligencia artificial (IA) y permiten además que los actores puedan ser nominados por varios papeles en la misma categoría.

La junta directiva informó en un comunicado que de cara a la próxima edición se reservará el derecho "de solicitar más información sobre la naturaleza del uso y la autoría humana" en proyectos realizados con IA generativa.

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También decretó que las únicas interpretaciones que podrán optar a los premios Óscar de actuación serán aquellas acreditadas en los créditos de la película y realizadas por personas con su consentimiento.

En la categoría a mejor actor, el organismo cinematográfico amplió a "varias interpretaciones en la misma categoría" la nominación de los intérpretes, siempre y cuando "se ubiquen entre los cinco primeros puestos en la votación, lo cual coincide con los logros en otras categorías de premios", precisó.

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La Academia emitió nuevas directrices en la carrera por el Óscar a mejor película internacional, indicando que solo considerará una película por país o región, elegida por un comité de selección local aprobado por el organismo de los premios.

"La película figurará como nominada en lugar del país o la región, y el premio será recibido por el director en nombre del equipo creativo", agregó el escrito.

La edición 99 de los premios Óscar se celebrará el próximo año en el teatro Dolby de Los Ángeles y se transmitirá en directo por ABC.

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Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

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