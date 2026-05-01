Los Óscar endurecen reglamento contra la IA

Estados Unidos

La Academia de Hollywood anunció este viernes cambios en la normativa de los premios más prestigiosos del cine que endurecen la postura en torno a la inteligencia artificial (IA) y permiten además que los actores puedan ser nominados por varios papeles en la misma categoría. La junta directiva informó en un comunicado que de cara a la próxima edición se reservará el derecho "de solicitar más información sobre la naturaleza del uso y la autoría humana" en proyectos realizados con IA generativa.

También decretó que las únicas interpretaciones que podrán optar a los premios Óscar de actuación serán aquellas acreditadas en los créditos de la película y realizadas por personas con su consentimiento. En la categoría a mejor actor, el organismo cinematográfico amplió a "varias interpretaciones en la misma categoría" la nominación de los intérpretes, siempre y cuando "se ubiquen entre los cinco primeros puestos en la votación, lo cual coincide con los logros en otras categorías de premios", precisó.