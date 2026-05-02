Alexis Ayala habría amenazado a periodistas por preguntarle sobre su divorcio

México.

Alexis Ayala causó mucho revuelo al anunciar que estaba divorciándose de Cinthia Aparicio, tras casi tres años de matrimonio. El actor dio a conocer la noticia en una entrevista para un medio de circulación nacional.

Tras confirmar su separación, se reportó que Alexis Ayala no ha querido dar comentarios a la prensa y que hasta habría amenazado a unos reporteros que quisieron hablar con él recientemente.

En la transmisión más reciente de su programa ‘Ventaneando’, los conductores reportaron que, presuntamente, unos reporteros de Televisa intentaron entrevistar a Alexis Ayala mientras salía de las instalaciones de la televisora.