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Alexis Ayala habría amenazado a periodistas por preguntarle sobre su divorcio

Los conductores de ‘Ventaneando’ reportaron que, supuestamente, Alexis Ayala confrontó a unos reporteros que querían cuestionarlo sobre su divorcio de Cinthia Aparicio

Alexis Ayala habría amenazado a periodistas por preguntarle sobre su divorcio

El actor mexicano Alexis Ayala.
México.

Alexis Ayala causó mucho revuelo al anunciar que estaba divorciándose de Cinthia Aparicio, tras casi tres años de matrimonio. El actor dio a conocer la noticia en una entrevista para un medio de circulación nacional.

Tras confirmar su separación, se reportó que Alexis Ayala no ha querido dar comentarios a la prensa y que hasta habría amenazado a unos reporteros que quisieron hablar con él recientemente.

En la transmisión más reciente de su programa ‘Ventaneando’, los conductores reportaron que, presuntamente, unos reporteros de Televisa intentaron entrevistar a Alexis Ayala mientras salía de las instalaciones de la televisora.

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Supuestamente, el actor no solo se negó a hablar con ellos, sino que también les habría dicho que los acusaría con los altos mandos, aparentemente, para que fueran despedidos.

“Alexis Ayala fue captado en las instalaciones de Televisa, donde, visiblemente molesto, enfrentó a reporteros de su propia empresa que lo esperaban, lanzando advertencias de que los acusaría con los altos mandos por abordarlo y dejando claro que, por ahora, no quiere dar más declaraciones sobre el tema”, se reportó.

En el video que se mostró, se observa a Alexis saliendo del estacionamiento en su camioneta mientras le gritaba a los medios presentes: “Nos vemos después. Todo está como lo dije (en la revista)”, declaró.

Los presentadores del matutino lo criticaron duramente por su actitud. Y es que dijeron no entender por qué no quiere hablar con la prensa, pero sí dio detalles en una revista de circulación nacional.

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Redacción La Prensa
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