“La Divaza” recuerda a su mamá a un año de su muerte

México.

El generador de contenido venezolano Pedro Luís Figueira Álvarez -quien es mejor conocido como “La Divaza”- compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje con el que recordó a su fallecida madre, Kenya Álvarez, quien perdió la vida el 2 de mayo de 2025 tras perder la batalla contra el cáncer de mama.

“Un año de tu partida”, escribió la personalidad de Internet en la publicación que compartió en las primeras horas de hoy. “Estás fotos son un recordatorio de todo el amor que nos enseñaste”, añadió el también cantante.

“La Divaza” también compartió una galería de fotos en las que aparece con Margaret, su hermana, dejando entrever cómo se encuentran y han seguido adelante, pese a la pérdida de su madre, Kenya Álvarez. Los hermanos realizaron un viaje al sureste de México y visitaron Chichén Itzá, una de las siete maravillas del mundo. También viajaron en el Tren Maya y fueron a la playa.