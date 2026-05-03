Zion: "Yo no voy a estar a los 50 dándole hasta abajo cantando reguetón"

El dúo Zion & Lennox ha sido una de las agrupaciones más influyentes en la historia del reguetón, marcando una época con su estilo romántico, melódico y comercial que ayudó a expandir el género urbano a nivel internacional. Sin embargo, tras más de dos décadas de trayectoria, su historia musical ha llegado a un punto de cambio definitivo.

Zion, cuyo nombre real es Félix Gerardo Ortiz Torres, nació en Carolina, Puerto Rico, y desde joven se inclinó por la música urbana, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del reguetón. Su estilo suave y melódico fue clave para diferenciar al dúo dentro de la industria.

Junto a Lennox, formó el icónico dúo Zion & Lennox a inicios de los años 2000, logrando rápidamente posicionarse como referentes del género. Su química musical y propuestas frescas los hicieron destacar en una escena dominada por el reguetón más crudo de la época.

El éxito internacional llegó con temas como “Yo Voy”, “Doncella”, “Bandida”, “Zun Da Da”, “Pierdo la cabeza” y más recientemente colaboraciones como “Otra vez” junto a J Balvin, consolidando su legado dentro de la música urbana latina.

Sin embargo, en los últimos años comenzaron a surgir diferencias internas entre ambos artistas, principalmente relacionadas con liderazgo, decisiones creativas y manejo del proyecto musical, lo que fue generando tensión en el dúo.