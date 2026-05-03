Zion: "Yo no voy a estar a los 50 dándole hasta abajo cantando reguetón"

El dúo Zion & Lennox ha sido una de las agrupaciones más influyentes en la historia del reguetón, marcando una época con su estilo romántico, melódico y comercial que ayudó a expandir el género urbano a nivel internacional. Sin embargo, tras más de dos décadas de trayectoria, su historia musical ha llegado a un punto de cambio definitivo.
Zion, cuyo nombre real es Félix Gerardo Ortiz Torres, nació en Carolina, Puerto Rico, y desde joven se inclinó por la música urbana, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del reguetón. Su estilo suave y melódico fue clave para diferenciar al dúo dentro de la industria.
Junto a Lennox, formó el icónico dúo Zion & Lennox a inicios de los años 2000, logrando rápidamente posicionarse como referentes del género. Su química musical y propuestas frescas los hicieron destacar en una escena dominada por el reguetón más crudo de la época.
El éxito internacional llegó con temas como “Yo Voy”, “Doncella”, “Bandida”, “Zun Da Da”, “Pierdo la cabeza” y más recientemente colaboraciones como “Otra vez” junto a J Balvin, consolidando su legado dentro de la música urbana latina.
Sin embargo, en los últimos años comenzaron a surgir diferencias internas entre ambos artistas, principalmente relacionadas con liderazgo, decisiones creativas y manejo del proyecto musical, lo que fue generando tensión en el dúo.
Separación musical
En 2026, Lennox confirmó que la separación de Zion & Lennox es definitiva, asegurando que el distanciamiento se produjo tras fuertes discusiones y diferencias de “ego y control”, lo que hizo imposible continuar trabajando juntos como equipo.
Por su parte, Zion no ha anunciado un retiro inmediato de la música, pero sí expresó que planea alejarse de los escenarios en algunos años. El artista, que está próximo a cumplir 45 años, señaló que no se ve interpretando reguetón hasta los 50 y que desea enfocarse en otros proyectos y negocios.
¿Hay edad límite para ser reguetonero?
En una reciente entrevista con "Los 40", el artista expresó: "Yo lo digo sin miedo, yo cumpliré 45 años en unos meses y no voy a estar a los 50 años dándole hasta abajo en una tarima cantando reguetón".
"Esto no es salsa, ni pop, ni vallenato, no es como la música regional mexicana que pueden estar cantando hasta que lleguen como Vicente Fernández, por ejemplo", dijo con toda sinceridad.
"Quizá en otro tipo de música, pero un reguetonero con 50 años metiéndole así cuando hay unos chamaquitos de 20 y pico y tú estás ahí...", continuó mientras hacía gestos de disgusto o sarcasmo. Dando a entender que no ve bien el hecho de que un hombre maduro siga en un género musical que es mayormente aceptado por jóvenes.
Estas declaraciones marcan una transición importante en su carrera, ya que Zion busca cerrar un ciclo dentro de la música urbana para abrir paso a nuevas etapas profesionales fuera del escenario.
Actualmente, el artista ha mantenido un perfil más reservado, especialmente tras haber sufrido un accidente recientemente, lo que ha limitado su presencia pública y actividad en la industria musical.
A pesar de su separación y posible retiro progresivo, el legado de Zion & Lennox permanece intacto. Su música continúa sonando en plataformas digitales, discotecas y radios, reafirmando su lugar como uno de los dúos más importantes en la historia del reguetón.
@los40colombia ¿Zion se retira pronto de la música? 😳 Esto confesó en Impresentables #soyimpresentable #zion #daddyyankee #retiro ♬ sonido original - LOS40 Colombia