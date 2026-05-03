Bad Bunny y Romeo Santos entre los "30 Mejores Compositores Vivos Estadounidenses", según Billboard

Bad Bunny y Romeo Santos forman parte de una gran dinastía estadounidense de compositores, según el New York Times, que publicó una lista definitiva de los músicos estadounidenses con las mejores plumas el lunes (27 de abril). Entre los artistas destacados se encuentran Taylor Swift, Jay-Z y más.

La lista no clasificada de los “30 Mejores Compositores Vivos Estadounidenses” está compuesta por íconos seleccionados por cientos de expertos en música que enviaron sus votos a los editores del periódico, quienes luego debatieron entre ellos para reducirla a su tamaño actual.

Dolly Parton, Mariah Carey, Carole King, Stevie Wonder, Paul Simon, Missy Elliott, Lionel Richie, Young Thug, Fiona Apple, Kendrick Lamar, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Lana Del Rey y otras figuras cuya “música ha definido cómo suena medio siglo de vida nacional” también están incluidos.

“Consideramos todo tipo de compositores notables, incluyendo muchos genios excéntricos y figuras subestimadas”, dice un artículo del NYT sobre la metodología detrás de la lista.

“Pero volvimos a la historia central y palpitante de la música estadounidense, hacia personas cuya música ha reverberado tanto en mundos privados como en espacios públicos, resonando a través de auriculares, radios, pasillos de supermercados, videos de TikTok y ceremonias escolares, explotando desde máquinas de karaoke, altavoces de clubes y las ventanas de autos en movimiento”.