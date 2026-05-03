Otra exempleada demanda a Kylie Jenner

Estados Unidos.

Asimismo, señala que presentó una queja formal ante recursos humanos en 2024, lo que derivó en una suspensión temporal de la supervisora, aunque posteriormente habría sido reinstalada.

Según el expediente, la trabajadora habría sido objeto de burlas por su acento, su origen y su estatus migratorio, además de insultos constantes.

Soto afirma que comenzó a trabajar para la empresaria en 2019 y que durante años se le habrían negado descansos para comer y reposar. Sin embargo, sostiene que la situación empeoró en 2023, cuando Sibrian asumió funciones de supervisión.

De acuerdo con documentos citados por el Los Angeles Times , Juana Delgado Soto demandó a Jenner, a Kylie Jenner Inc. , a la supervisora Itzel Sibrian, así como a Tri Star Services y La Maison Family Services, por discriminación racial, acoso , falta de pago de salarios y omisión para prevenir o corregir conductas indebidas en el lugar de trabajo.

La modelo y empresaria Kylie Jenner enfrenta una nueva controversia legal luego de que otra ex trabajadora doméstica interpusiera una demanda en su contra por presuntos malos tratos , discriminación y violaciones a normas laborales.

Tras ello, la demanda indica que comenzaron represalias como reducción salarial, aumento de carga laboral y cambios de horario.



Soto añade que tuvo que perderse una fiesta de cumpleaños sorpresa para cumplir con sus labores y que no recibió tiempo suficiente tras la muerte de su hermano.

El documento también afirma que otros empleados cuestionaban la veracidad de esa pérdida familiar y la obligaban a recoger basura que era arrojada al piso de manera intencional.



En abril de 2025, Soto aseguró haber escrito una carta dirigida a Jenner para exponer el trato que sufría, la cual habría dejado en la camilla donde la empresaria recibiría un masaje.

"Necesito expresar lo terriblemente maltratada que estoy psicológicamente", habría escrito. "Sé que usted no permitiría que esto sucediera si lo supiera".

Un día después, según la denuncia, fue amenazada con el despido y le habrían indicado que no podía mirar ni sonreír a Jenner, además de que debía "desaparecer" si la veía.

La trabajadora también denuncia restricciones para usar el baño, la obligación de limpiar la caseta del perro de la empresaria y la prohibición de beber agua dentro de la residencia, a la que presuntamente se referían como "el agua de Kylie".

En agosto de 2025, Soto habría enviado un mensaje a sus superiores en el que expresaba que ya no soportaba el maltrato diario, que sufría ansiedad y que no había recibido apoyo.

"Lo siento, no puedo más. Todos los días me maltratan, me he mordido las uñas hasta que me las he roto, no puedo dormir por las noches y siempre tengo ansiedad por cómo me tratan. No importa lo que haya hecho, nadie me ha ayudado", habría señalado.

La abogada Della Shaker representa a Soto y también lleva el caso de otra ex trabajadora doméstica que recientemente demandó a Jenner y a las mismas compañías por presunto trato hostil y exclusión.

Hasta el momento, representantes de la celebridad no han emitido una postura pública sobre las acusaciones.