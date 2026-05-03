Secuela de 'El Diablo viste a la moda' lidera la taquilla con 77 millones de dólares

Veinte años después de la original, la secuela de “El diablo viste a la moda” causó sensación en su primer fin de semana en cines.
Impulsada principalmente por el público femenino, “El diablo viste a la moda 2” recaudó 77 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y 156,6 millones a nivel internacional, según las estimaciones del estudio publicadas este domingo por Comscore, un servicio de datos.
Lideró la taquilla con facilidad y desbancó a “Michael” al segundo puesto, aunque la película biográfica musical se mantuvo firme en su segundo fin de semana, con una caída de tan solo el 44%.
Los estudios 20th Century Studios de Walt Disney Co. estrenaron “El diablo viste a la moda 2” en 4150 salas de cine en Norteamérica.
Las mujeres representaron aproximadamente el 76% de los compradores de entradas, según las encuestas a la salida de PostTrak; el 74% afirmó que “sin duda recomendaría” la película a sus amigos.
Las críticas a la secuela fueron algo dispares; en ella, Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, vuelve a trabajar para Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, en la revista ficticia "Runway" en un panorama mediático muy mermado.
Según se informa, la película costó 100 millones de dólares, un aumento significativo con respecto al presupuesto de 35 millones de la primera entrega. Sin embargo, como el cineasta David Frankel comentó recientemente a Associated Press: "Resulta que, al final, cuando terminas de pagar a todas las grandes estrellas de cine del mundo, el presupuesto para esta película es prácticamente el mismo que el de la primera".
Los protagonistas, Streep, Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, han estado inmersos en una intensa campaña publicitaria mundial durante semanas, con glamurosas paradas en Tokio, Londres y Nueva York. Incluso Anna Wintour, la inspiración para el diablo vestido de Prada, ha participado en esta ocasión, apareciendo con Hathaway en el escenario de los Óscar y con Streep en la portada de Vogue.
La primera película se estrenó en junio de 2006 y recaudó más de 326 millones de dólares en todo el mundo, sin ajustar por inflación. Y, quizás aún más importante, se consolidó como parte de la cultura gracias, en parte, a sus frases más memorables ("prepárense", "revolucionario", "eso es todo"). Las secuelas de éxito nunca son una garantía, pero esta vez la expectación era alta: según Nielsen, la audiencia en streaming de "El diablo viste a la moda" aumentó un 428 % entre marzo y abril de 2026.