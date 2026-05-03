Secuela de 'El Diablo viste a la moda' lidera la taquilla con 77 millones de dólares

Estados Unidos.

Veinte años después de la original, la secuela de “El diablo viste a la moda” causó sensación en su primer fin de semana en cines.

Impulsada principalmente por el público femenino, “El diablo viste a la moda 2” recaudó 77 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y 156,6 millones a nivel internacional, según las estimaciones del estudio publicadas este domingo por Comscore, un servicio de datos.

Lideró la taquilla con facilidad y desbancó a “Michael” al segundo puesto, aunque la película biográfica musical se mantuvo firme en su segundo fin de semana, con una caída de tan solo el 44%.

Los estudios 20th Century Studios de Walt Disney Co. estrenaron “El diablo viste a la moda 2” en 4150 salas de cine en Norteamérica.

Las mujeres representaron aproximadamente el 76% de los compradores de entradas, según las encuestas a la salida de PostTrak; el 74% afirmó que “sin duda recomendaría” la película a sus amigos.