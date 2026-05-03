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Sydney Sweeney comparte románticas fotos con Scooter Braun

Sydney Sweeney y Scooter Braun se conocieron en junio de 2025 y rápido iniciaron una relación de noviazgo.

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 13:05 -
  • Redacción web
Sydney Sweeney comparte románticas fotos con Scooter Braun

La actriz Sydney Sweeney se mostró muy feliz y enamorada de su novio, el empresario Scooter Braun.
Estados Unidos.

La actriz Sydney Sweeney confirmó públicamente su relación con Scooter Braun luego de compartir en Instagram una serie de fotografías juntos durante el Stagecoach Music Festival, celebrado el fin de semana pasado en California.

La protagonista de Euphoria publicó imágenes en las que aparece sobre los hombros del empresario entre la multitud, en sus brazos frente a uno de los escenarios y posando juntos en un fotomatón con gestos divertidos.

"Un fin de semana al estilo vaquero", escribió la intérprete, de 28 años, como descripción de la publicación, con la que hizo oficial su romance ante millones de seguidores.

Además de las fotos, la actriz compartió videos bailando, cantando karaoke y conviviendo con amigos durante el festival.

Asimismo, llamó la atención un collar con las iniciales "S" y "B", visto por muchos como un guiño directo a su nueva relación.

Semanas antes, Scooter Braun ya había dado pistas del noviazgo al subir una imagen en blanco y negro junto a la actriz durante el estreno de la tercera temporada de Euphoria, acompañada del mensaje: "Maldito afortunado".

La pareja habría iniciado su historia tras coincidir en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en junio de 2025.

Desde entonces, fueron vistos juntos en distintas ocasiones, mientras fuentes cercanas aseguraban que la relación avanzaba rápidamente.

Antes de este romance, Scooter Braun estuvo casado con Yael Cohen, con quien tiene tres hijos y de quien se divorció en 2022.

Por su parte, Sydney Sweeney terminó en marzo de 2025 su compromiso con Jonathan Davino, luego de una relación de casi siete años.

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Redacción web
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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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