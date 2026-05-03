Sydney Sweeney comparte románticas fotos con Scooter Braun

Estados Unidos.

La actriz Sydney Sweeney confirmó públicamente su relación con Scooter Braun luego de compartir en Instagram una serie de fotografías juntos durante el Stagecoach Music Festival, celebrado el fin de semana pasado en California.

La protagonista de Euphoria publicó imágenes en las que aparece sobre los hombros del empresario entre la multitud, en sus brazos frente a uno de los escenarios y posando juntos en un fotomatón con gestos divertidos.

"Un fin de semana al estilo vaquero", escribió la intérprete, de 28 años, como descripción de la publicación, con la que hizo oficial su romance ante millones de seguidores.

Además de las fotos, la actriz compartió videos bailando, cantando karaoke y conviviendo con amigos durante el festival.