Sydney Sweeney comparte románticas fotos con Scooter Braun

La actriz Sydney Sweeney confirmó públicamente su relación con Scooter Braun luego de compartir en Instagram una serie de fotografías juntos durante el Stagecoach Music Festival, celebrado el fin de semana pasado en California.
La protagonista de Euphoria publicó imágenes en las que aparece sobre los hombros del empresario entre la multitud, en sus brazos frente a uno de los escenarios y posando juntos en un fotomatón con gestos divertidos.
"Un fin de semana al estilo vaquero", escribió la intérprete, de 28 años, como descripción de la publicación, con la que hizo oficial su romance ante millones de seguidores.
Además de las fotos, la actriz compartió videos bailando, cantando karaoke y conviviendo con amigos durante el festival.
Asimismo, llamó la atención un collar con las iniciales "S" y "B", visto por muchos como un guiño directo a su nueva relación.
Semanas antes, Scooter Braun ya había dado pistas del noviazgo al subir una imagen en blanco y negro junto a la actriz durante el estreno de la tercera temporada de Euphoria, acompañada del mensaje: "Maldito afortunado".
La pareja habría iniciado su historia tras coincidir en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en junio de 2025.
Desde entonces, fueron vistos juntos en distintas ocasiones, mientras fuentes cercanas aseguraban que la relación avanzaba rápidamente.
Antes de este romance, Scooter Braun estuvo casado con Yael Cohen, con quien tiene tres hijos y de quien se divorció en 2022.
Por su parte, Sydney Sweeney terminó en marzo de 2025 su compromiso con Jonathan Davino, luego de una relación de casi siete años.