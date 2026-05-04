"La Roca", detenido por la policía por tener los vidrios de su carro muy oscuros

El actor Dwayne Johnson, conocido como “La Roca”, fue detenido brevemente por la policía en Hollywood tras acudir a una ceremonia en el Paseo de la Fama en la que acompañó a Emily Blunt y Stanley Tucci.
De acuerdo con reportes del portal TMZ, el incidente ocurrió cuando el actor abandonaba el evento y fue interceptado por oficiales debido a posibles irregularidades en los cristales polarizados de su vehículo.
En las imágenes difundidas, Johnson, de 54 años, se muestra tranquilo durante el intercambio con los agentes; incluso descendió del automóvil para dialogar con uno de ellos y colaboró mientras se le imponía la infracción.
El intérprete vestía camisa blanca y pantalón color crema, el mismo atuendo utilizado durante la ceremonia. Hasta el momento, ni sus representantes ni el Departamento de Policía de Los Ángeles han emitido una postura oficial.
@dailymailau Dwayne 'The Rock' Johnson was pulled over by police in Los Angeles on Thursday, right after leaving Emily Blunt and Stanley Tucci's Walk of Fame ceremony. The Smashing Machine star, 53, looked downcast during the traffic stop as he watched an officer write him a ticket for tinted windows. The actor later confirmed that the ticket was for a violation of California's vehicle window tint law while speaking to a photographer. The Golden State has strict tint laws. Front side windows must let in at least 70% of light and windshield tint is limited to the top 4 to 5 inches. Rear windows can be darker, though dual side mirrors are required. A first time offense for tinted windows usually results in a penalty of $25 and an order to have the tint adjusted. A second offense can carry a penalty of about $200 and an infraction. #fyp #therock #fastandfurious #australia ♬ som original - MusicXperience
Horas antes, Johnson participó en el acto en el que Blunt y Tucci recibieron sus estrellas en el Paseo de la Fama.
En la ceremonia coincidió con figuras como Robert Downey Jr., Meryl Streep y Matt Damon.
Durante su intervención, Johnson elogió a Blunt, con quien ha trabajado en Jungle Cruise y en La Máquina: The Smashing Machine, destacando su actitud agradecida y su conexión con la alegría y la paz interior.
La actriz, por su parte, agradeció el reconocimiento y el respaldo de colegas y familiares presentes.