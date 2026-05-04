"La Roca", detenido por la policía por tener los vidrios de su carro muy oscuros

Estados Unidos.

El actor Dwayne Johnson, conocido como “La Roca”, fue detenido brevemente por la policía en Hollywood tras acudir a una ceremonia en el Paseo de la Fama en la que acompañó a Emily Blunt y Stanley Tucci.

De acuerdo con reportes del portal TMZ, el incidente ocurrió cuando el actor abandonaba el evento y fue interceptado por oficiales debido a posibles irregularidades en los cristales polarizados de su vehículo.

En las imágenes difundidas, Johnson, de 54 años, se muestra tranquilo durante el intercambio con los agentes; incluso descendió del automóvil para dialogar con uno de ellos y colaboró mientras se le imponía la infracción.

El intérprete vestía camisa blanca y pantalón color crema, el mismo atuendo utilizado durante la ceremonia. Hasta el momento, ni sus representantes ni el Departamento de Policía de Los Ángeles han emitido una postura oficial.