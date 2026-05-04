Shakira resalta la belleza de Copacabana tras su exitoso concierto gratuito

Río de Janeiro.

Shakira describió como "inolvidable y escalofriante" su multitudinario concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde reunió a unos 2,5 millones de personas el sábado para "reconocer el poder de la música".

La cantante colombiana publicó este lunes un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a todas las personas que llegaron hasta el lugar para presenciar el espectáculo de más de dos horas en el que cantó, bailó y conversó con los asistentes.

"La belleza de Copacabana nos recuerda lo que realmente importa y el secreto es estar presente, valorar lo que está frente a nuestros ojos. Contemplar el mar, la playa, la montaña, sentir el sol en nuestra piel, la brisa. Porque de eso estamos hechos", afirmó la artista.

Shakira aseguró que el concierto del sábado fue un mensaje de Latinoamérica para el mundo de que "es simple ser feliz" y afirmó que Río de Janeiro recuerda eso "como ningún otro lugar en el mundo".

Durante el espectáculo, la artista de Barranquilla reconoció el trabajo que hacen las mujeres que cuidan solas a sus hijos: "En Brasil hay más de 20 millones de madres solteras, sin ayuda, que tienen que luchar cada día para sustentar a su familia. Y yo soy una de ellas".