¿Quién era Johny Pacheco?, el ícono representado por Bad Bunny en la Met Gala

Bad Bunny reapareció en la Met Gala 2026 con una propuesta que llamó la atención apenas pisó la alfombra roja. El artista puertorriqueño participó en el evento realizado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con un look que simulaba varias décadas de envejecimiento. Detrás de esa transformación había una referencia clara: un legendario músico que dejó huella en la música latina.

La Met Gala 2026 se organizó bajo el concepto “Fashion is art”, una línea que invitaba a interpretar la moda desde una perspectiva artística. La propuesta de Bad Bunny se alineó con esa premisa a partir de una idea concreta: el paso del tiempo y la figura del artista como símbolo de trayectoria.

A diferencia de otras celebridades que apostaron por elementos ornamentales o referencias directas, el cantante eligió una construcción más conceptual. Su cuerpo se convirtió en el eje del mensaje. El envejecimiento no aparecía como un detalle secundario, sino como el centro de la propuesta.

Benito estaba irreconocible con una caracterización completa: cabello blanco, arrugas visibles en el rostro y el cuello, y un bastón.

El vestuario mantuvo una línea sobria: traje negro completo, con chaqueta cruzada, pantalón recto y camisa acompañada de un lazo amplio en el cuello. La elección también fue singular por otro motivo. En un evento asociado con casas de alta costura, el artista vistió un diseño hecho a medida por la marca española Zara, según reportó Diario Libre.

Durante su paso por la alfombra roja, el cantante comentó con humor que el look le tomó “exactamente 53 años”, en referencia al proceso de envejecimiento que simulaba, de acuerdo con Billboard.

El look tuvo como referencia a Johnny Pacheco, músico dominicano considerado una de las figuras más influyentes en la música latina. Nació en 1935 en República Dominicana y desarrolló su carrera en Nueva York. Fue flautista, compositor, director de orquesta y productor.

El nombre de Johnny Pacheco está ligado al surgimiento de la salsa como fenómeno internacional. En 1964 fundó el sello Fania Records junto a Jerry Masucci. Desde esa plataforma, impulsó la difusión de ritmos caribeños en el mercado global. También fue cofundador de la Fania All Stars, proyecto que reunió a figuras clave del género.

Además de componer más de 150 canciones, Pacheco organizó y promovió el talento de varios artistas, además de participar en la construcción de una escena musical que trascendió fronteras.

La elección de Bad Bunny también se puede leer como una declaración sobre la presencia latina en escenarios globales. En la edición de 2026, la lista de invitados incluyó a pocas figuras latinas, entre ellas el propio cantante, Rauw Alejandro y Maluma, según EFE.

A lo largo de su carrera, Bad Bunny ha insistido en llevar elementos de su identidad cultural a espacios internacionales. Su aparición en la Met Gala siguió esa línea, tras un exitoso inicio de 2026 con su presentación como estrella del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.