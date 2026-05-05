Bad Bunny vuelve a vestir de Zara: esta vez para la MET Gala

Nueva York.

Los diseños con acento español lucieron en la alfombra roja de la Met Gala, celebrada anoche en Nueva York, de la mano del cantante Bad Bunny y del actor Luke Evans, que vistieron creaciones de Zara y Palomo Spain, respectivamente.

Como ya había hecho en la Super Bowl, el cantante puertorriqueño volvió a confiar en la marca Zara, del gigante textil español Inditex, para una reunión que este año se celebró con el lema: "La moda es arte".

En esta ocasión, el artista hispano llevó un traje negro con blusa de gran lazada en el cuello. Lo acompañó con un trabajado maquillaje que le daba aspecto de anciano, reflejando su yo del futuro.

La misma firma española fue también protagonista con la aparición de su presidenta, Marta Ortega, con su esposo, Carlos Torretta, luciendo un diseño de John Galliano, con el que Zara ha firmado un acuerdo de colaboración de dos años.

También la cantante y compositora estadounidense Stevie Nicks, de Fleetwood Mac, lució un diseño de Galliano para Zara: un vestido azul medianoche con una falda de amplio vuelo, acompañada de una chaqueta de terciopelo.