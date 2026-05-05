Facundo dice que poner en duda que Lorena Herrera es mujer le dio más fama

Tras el reto que le mandó Lorena Herrera para demostrarle que no es hombre, Facundo volvió a hablar del tema y destapó que gracias a ella se volvió más conocido.
Además, expresó que no le molesta que Herrera señale que trata de sacar provecho de su fama, pues recuerda que, por mucho tiempo, fue ubicado como el personaje que puso en duda el género de la icónica Lorena.
Fue a las afueras de las instalaciones de la XEW, en donde Facundo colabora en la emisión ‘Miembros Al Aire’, donde la prensa lo esperó para preguntarle por los 4 millones de pesos que le pide la cantante para confirmarle, luego de 23 años, que es mujer biológicamente.
Totalmente honesto, el irreverente presentador dijo que no tiene el dinero suficiente para pagarle a Lorena una apuesta de esa índole y, bromista envió un recordatorio a la estrella, quien dice que, en ese tiempo, también lo difamó, cuando aseguró que no está “bien dotado”.
También compartió que le parecería más divertido, si la comprobación la llevaran a cabo en un encuentro íntimo y, cuando los medios de comunicación le preguntaron si creía que el esposo de Lorena, Roberto Assad, estaría de acuerdo con una invitación como esas.
“Hay formas más divertidas, convivir, entre los dos decir ‘ah no, sí es cierto’, y que los dos quedemos convencidos que, lo que dijimos, fue una tontería, ¿está casada?, que (su esposo) jale también, convivio entre todos y mi novia (Delia Fuentes) también”, bromeó.