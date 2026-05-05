Facundo dice que poner en duda que Lorena Herrera es mujer le dio más fama

México.

Tras el reto que le mandó Lorena Herrera para demostrarle que no es hombre, Facundo volvió a hablar del tema y destapó que gracias a ella se volvió más conocido.

Además, expresó que no le molesta que Herrera señale que trata de sacar provecho de su fama, pues recuerda que, por mucho tiempo, fue ubicado como el personaje que puso en duda el género de la icónica Lorena.

Fue a las afueras de las instalaciones de la XEW, en donde Facundo colabora en la emisión ‘Miembros Al Aire’, donde la prensa lo esperó para preguntarle por los 4 millones de pesos que le pide la cantante para confirmarle, luego de 23 años, que es mujer biológicamente.