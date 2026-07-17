"Dai Dai" de Shakira: Así suena en español la canción del Mundial 2026

Estados Unidos

A dos días del partido final del Mundial de Fútbol 2026, la cantante colombiana Shakira compartió este viernes en una historia de su cuenta de Instagram una parte de la versión en español de "Dai Dai", la canción oficial. El tema musical que es tendencia en redes y en las plataformas de streaming, lo interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy, fue estrenado originalmente en inglés antes del inicio del torneo. "En el 11 contra 11 cada cual en su papel, aquí no se juega nadie cuando se deja la piel", escribió hoy junto con el video de ella cantando el tema en español.

La nueva versión en español es publicada a dos días de la final de la Copa del Mundo y llega después que la artista interpretara el tema en inglés durante la ceremonia inaugural del campeonato, en el Estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio pasado. "Aquí estamos por ti, para verte llegar", dice otro estribillo. El breve fragmento que demuestra la capacidad de la artista de adaptar sus canciones a varios idiomas, puso de cabeza a sus seguidores que no dudaron en dejarle sus comentarios.



Shakira cantará "Dai Dai" el domingo

Shakira cantará de nuevo la canción, pero en inglés, en la clausura del Mundial este domingo en el estadio MetLife, en East Rutherford (Nueva Jersey), junto a los niños ugandeses de Gheto Kids, En ese show, está previsto que actúen además estrellas como la reina del pop Madonna, Justin Bieber y la banda de K-pop coreana BTS.