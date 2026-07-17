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"Dai Dai" de Shakira: Así suena en español la canción del Mundial 2026

La cantante colombiana compartió en una historia de su cuenta de Instagram una parte de la canción oficial del Mundial 2026 en español, a dos días de la final.

  • Actualizado: 17 de julio de 2026 a las 14:13 -
  • Redacción
Dai Dai de Shakira: Así suena en español la canción del Mundial 2026

Shakira compartió este viernes en una historia de su cuenta de Instagram una parte de la versión en español de "Dai Dai", la canción oficial.

 Foto: EFE
Estados Unidos

A dos días del partido final del Mundial de Fútbol 2026, la cantante colombiana Shakira compartió este viernes en una historia de su cuenta de Instagram una parte de la versión en español de "Dai Dai", la canción oficial.

El tema musical que es tendencia en redes y en las plataformas de streaming, lo interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy, fue estrenado originalmente en inglés antes del inicio del torneo.

"En el 11 contra 11 cada cual en su papel, aquí no se juega nadie cuando se deja la piel", escribió hoy junto con el video de ella cantando el tema en español.

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La nueva versión en español es publicada a dos días de la final de la Copa del Mundo y llega después que la artista interpretara el tema en inglés durante la ceremonia inaugural del campeonato, en el Estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio pasado.

"Aquí estamos por ti, para verte llegar", dice otro estribillo. El breve fragmento que demuestra la capacidad de la artista de adaptar sus canciones a varios idiomas, puso de cabeza a sus seguidores que no dudaron en dejarle sus comentarios.

Captura del video de la historia de su cuenta de Instagram donde Shakira comparte fragmentos de la canción: Aquí estamos por ti, para verte llegar.

Captura del video de la historia de su cuenta de Instagram donde Shakira comparte fragmentos de la canción: "Aquí estamos por ti, para verte llegar".

 (Foto: Captura Instagram Shakira)

Shakira cantará "Dai Dai" el domingo

Shakira cantará de nuevo la canción, pero en inglés, en la clausura del Mundial este domingo en el estadio MetLife, en East Rutherford (Nueva Jersey), junto a los niños ugandeses de Gheto Kids,

En ese show, está previsto que actúen además estrellas como la reina del pop Madonna, Justin Bieber y la banda de K-pop coreana BTS.

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La artista nacida en Barranquilla, Colombia, se ha convertido en la reina de los mundiales de fútbol. Interpretó 'Waka Waka (This Time for Africa)', el himno oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, considerado uno de los temas más emblemáticos en la historia de los mundiales.

"Dai dai" es una expresión italiana que significa "vamos" o "dale". Es utilizada en el coro como un grito de aliento y motivación. En la canción, Shakira repite este mismo mensaje de motivación en cinco idiomas distintos (italiano, japonés, español, francés e inglés).

Además, menciona los nombres de varios jugadores icónicos de todos los tiempos, entre ellos Maradona, Pelé, Zidane, entre otros.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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