Mundial 2026: Haaland "ignora" la invitación a cenar de Tom Holland

Tegucigalpa, Honduras.

El actor británico Tom Holland, que interpreta al nuevo Spider-Man, envió un mensaje al delantero de la selección Noruega Erling Haaland donde lo invitaba a cenar y no obtuvo respuesta. Holland, que protagoniza La Odisea de Nolan, envió el mensaje después de coincidir en un evento de Fórmula 1 con Haaland, sin imaginar que su mensaje se iba a perder entre los miles que recibe el futbolista que acumula más de 70 millones de seguidores.

Todo comenzó durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 en junio de este año, donde el actor británico, fanático del deporte, decidió aprovechar la oportunidad para acercarse al jugador y como ahí no tuvo tiempo de invitarlo, le escribió un mensaje privado a su cuenta de Instagram para invitarlo a cenar. Holland contó la anécdota durante una entrevista en El show de esta noche conducido por Jimmy Fallon. "Fue bastante humillante", confesó mientras Fallon escuchaba entre carcajadas.

El actor bromeó durante el show: "Ni siquiera una respuesta. 'Estoy ocupado esta noche'. 'Tengo que jugar al fútbol'. Nada". Para Holland, simplemente fue que el delantero "no tenía ni idea" de quién era y pensaba que era "una persona cualquiera". Y que peor ahora, que Noruega quedó fuera del Mundial luego de caer 2 a 1 frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial, menos iba a responderle. "Después del otro día, no creo que quiera cenar conmigo", bromeó Holland.

La épica respuesta del jugador

Lo bueno de todo esto es que cuando la producción del programa compartió el fragmento de la entrevista en sus redes sociales, Erling Haaland apareció entre los comentarios y respondió públicamente: "Invitación a cenar aceptada, @tomholland2013. Un poco tarde. ¡Sólo dime el lugar!". Ese mensaje corto, que demuestra la humildad y cercanía con sus fans del delantero de la selección Noruega, no tardó en viralizarse y ya acumula cerca de 400 mil Me gusta.