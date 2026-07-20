Crece la polémica tras comparar los shows de Shakira en el Mundial 2026

La presentación de Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 revivió el debate en redes sociales sobre su actuación en la ceremonia inaugural del torneo, celebrada el pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Frases como “Esa sí era Shakira” se viralizaron este domingo 19 de julio tras el espectáculo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, reviviendo la teoría —nunca confirmada— de que la colombiana habría enviado una doble a la apertura del torneo en México.

La final entre España y Argentina fue el escenario del show más ambicioso en la historia del futbol. Madonna, Justin Bieber, BTS, Coldplay y la propia Shakira encabezaron una actuación de 12 minutos que extendió el descanso a 27 minutos totales.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había prometido que sería “el mayor escenario de todos los tiempos” y predijo que “un par de miles de millones” de personas lo verían.

En la final, Shakira salió al campo sin lentes oscuros y junto a Burna Boy y los Ghetto Kids interpretó “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial. El contraste con su aparición del 11 de junio fue inmediato.

En aquella ceremonia inaugural, la artista había usado lentes de sol durante toda su actuación —los mismos que porta en su gira Las Mujeres Ya No Lloran— y algunos usuarios señalaron que su rostro “se veía diferente”.

En redes también circularon videos comparativos en los que usuarios señalaban que Shakira habría hecho playback en la inauguración y que su energía en el escenario del Estadio Azteca era notablemente menor a cómo se le vio bailar en el MetLife Stadium.

Pese a la controversia, el día de la inauguración Shakira publicó fotografías junto a otros artistas que también estuvieron en la inauguración en México desde su cuenta de Instagram. “Felicidades México, estoy muy feliz por mi familia mexicana en este día inolvidable”, escribió.

El show de medio tiempo fue curado en su totalidad por Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien también participó junto a un coro de una escuela primaria de Nueva York y personajes de The Muppets y Sesame Street.

El objetivo declarado del espectáculo fue recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, que busca reunir 100 millones de dólares para llevar educación y deporte a niños en situación de vulnerabilidad en países de África, Europa y América.

La actuación de Madonna abrió el show siendo transportada en un buggy conducido por los exfutbolistas brasileños Ronaldo y Ronaldinho a través de los túneles del MetLife Stadium.

Tras ella, BTS interpretó “Dynamite”. Los actores Jason Sudeikis y Brendan Hunt, conocidos por la serie Ted Lasso, hicieron una aparición sorpresa para presentar a Justin Bieber, quien ofreció una versión del Mundial de “Everything Hallelujah”.

