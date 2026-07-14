Sheynnis Palacios le pone punto final a las indirectas de su exnovio Carlos Gómez

El Salvador.

Tras confirmar su nueva relación con el basquetbolista salvadoreño Carlos Arias, la Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, se convirtió en el centro de atención no solo por su amor, sino también por las indirectas que comenzaron a circular en redes.

Carlos Gómez, con quien Sheynnis mantuvo una relación de casi dos años, publicó recientemente un mensaje en Instagram que muchos interpretaron como un dardo hacia su expareja: “A veces la verdad solo necesita tiempo”. La frase encendió las alarmas entre los seguidores, quienes no tardaron en especular sobre un posible intento de protagonismo.

Lejos de quedarse callada, Sheynnis Palacios reaccionó con contundencia. A través de sus redes, compartió una imagen del mar acompañada de un mensaje que no dejó lugar a dudas: “Deja de usar una historia terminada para seguir teniendo protagonismo. Yo ya cerré ese capítulo. Y sin necesidad de contar LA VERDAD”.

Con estas palabras, la nicaragüense dejó claro que su vida sentimental ha tomado un nuevo rumbo y que no permitirá que su pasado interfiera con su presente.

La reina de belleza se muestra feliz y plena junto a Carlos Arias, con quien ya ha compartido momentos románticos en público.

Su respuesta no solo fue un cierre definitivo para Gómez, sino también una declaración de independencia emocional: Sheynnis está lista para escribir una nueva historia.